Vandali poškodili ihrisko Cultplay

Multifunkčné ihrisko na Nábreží musí dať radnica opraviť. Rozhodla sa tiež pristúpiť k jeho zamykaniu.

20. aug 2020 o 9:54 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Interaktívne ihrisko Cultplay na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch poškodili vandali.



„Mesto musí dať z hľadiska bezpečnosti poškodený element formou reklamácie opraviť,“ informovala radnica.



Aby zabránila ďalšiemu poškodzovaniu, rozhodla sa ihrisko zamykať. Denne bude sprístupnené v rôznom čase, v závislosti od ročného obdobia.



Od apríla do konca októbra to bude od 8:00 do 20:00. Od novembra do konca marca bude v prevádzke od 8:00 do 16:00. Vo štvrtok minulý týždeň bolo ešte po ôsmej hodine večer otvorené.