Susedské derby jasne pre domáci Veľký Kýr

V Mužli gólová prestrelka.

19. aug 2020 o 9:42 Roman Guliš

2. kolo

Svodín – Tvrdošovce 1:2 (0:0)

V prvom polčase sa hral vyrovnaný futbal bez gólového zásahu na jednej, či druhej strane. PO prestávke sa domáci ako keby zabudli v šatni a vytrestal ich za to Kráľ – 0:1. Ten istý hráč zvýšil v 71. minúte vedenie hostí na 2:0. Domáci sa nevzdávali, bojovali až do konca , ale stačilo to iba na kontaktný gól v samom závere.

 Góly: 86. Rób. Kovács – 46. a 71. Kráľ

R Drobec, 200 divákov

SVODÍN: Vadkerti – Pirtyák (58. Palúk), Andris, Dobai, Szombat, Keil, Petrovič (68. Barna), Rób. Kovács, Rom. Kovács (76. D. Kanyicska), A. Kanyicska, E. Molnár.

TVRDOŠOVCE: Ostrožlík – Csanda, Ladics, Tkáč, Vincze, Kačerjak (90. Csabai), Kráľ (81. Lakatoš), Szikora (46. Nacarino), Šimonek, Krupánszki, Máté (69. Haluza)