Do základných škôl v Nových Zámkoch nastúpia stovky prvákov

Na jednej zo škôl otvoria aj triedu pre intelektovo nadaných žiakov, na ďalšej zase tzv. Živú školu.

19. aug 2020 o 11:02 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V školskom roku 2020/2021 nastúpi do základných škôl v pôsobnosti mesta celkovo 408 prvákov. Mesto je zriaďovateľom celkovo šiestich základných škôl. Otvorených bude celkovo 19 tried v šiestich školách.



Najviac, až po štyri triedy, otvoria na Devínskej a Mostnej. Po tri triedy otvoria na Hradnej, Nábrežnej a G. Bethlena. Najmenej, iba jednu triedu naplnia žiaci na ZŠ G. Czuczora, kde je vyučovacím jazykom maďarčina.



Najväčší záujem hlásia zo ZŠ Mostná, kam prijmú až 88 školákov. Nasleduje ZŠ Devínska (78 detí), ZŠ G. Bethlena, ZŠ Hradná a ZŠ Nábrežná. Vo všetkých troch nastúpi po 66 prvákov. Na ZŠ G. Czuczora prijmú 44 žiakov. Zápis do základných škôl sa v Nových Zámkoch konal 21. apríla.

Na ZŠ Devínska pribudne tento rok aj prvácka trieda pre intelektovo nadaných žiakov. Jej zriadenie už schválili aj mestskí poslanci. Navštevovať by ju malo približne 12 žiakov, ktorí do nej budú zaraďovaní na základe diagnostiky v zariadení výchovnej prevencie a poradenstva.



Na ZŠ Mostná otvoria aj jednu triedu, tvz. Živú školu.