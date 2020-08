V porovnaní s Estónskym školstvom nám chýbajú hlavne profesionáli

Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch porovanala slovenské a estónske školstvo.

14. aug 2020 o 9:15 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Estónsko má jeden z najlepších a najprepracovanejších školských systémov na svete. Krajina plánuje systematicky a učitelia berú svoje povolanie ako životný štýl.



Je najsevernejšou pobaltskou krajinou, na juhu susedí s Lotyšskom, na východe s Ruskom a na severe ju Fínsky záliv oddeľuje od Fínska. Má iba 1,3 milióna obyvateľov, no jeden z najprepracovanejších školských systémov na svete.



Na vlastné oči sa o tom presvedčila aj Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch.



Cez program Erasmus +, v rámci ktorého majú učitelia možnosť vzdelávať sa v zahraničí, navštívila Estónsko tesne pred vypuknutím koronakrízy. V hlavnom meste Tallinn, ktoré má niečo cez 400-tisíc obyvateľov, skúmala, prečo sa tamojšiemu školstvu tak darí. Dôvodov a rozdielov v porovnaní so Slovenskom je podľa Zuzany Peternai niekoľko.



Aký dojem na vás zanechalo Estónsko?



Najprv som si myslela, že to bude veľmi vyspelá krajina, ako sú škandinávske štáty a že možno budú mať kvôli tomu aj istý pocit nadradenosti. Vôbec to tak nebolo, mala som pocit, akoby som prišla domov. Školy, ktoré som navštívila, sú veľmi dobre vybavené. Samozrejme, nájdu sa tam aj slabšie vybavené. No mentalita ľudí je veľmi podobná tej našej.