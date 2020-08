Smutný úvod sezóny v VI. lige

Vyhasol život futbalistu.

13. aug 2020 o 8:24 Roman Guliš

V 61. minúte nedeľňajšieho zápasu 1. kola VI. ligy ObFZ Nové Zámky medzi Trávnicou a Michalom nad Žitavou hráč hostí s č. 11 skolaboval na hracej ploche bez zavinenia iných hráčov. Bola privolaná RZP a následne vrtuľník. Hráč bol transportovaný do nemocnice, zápas sa predčasne ukončil. Redakcia MY NAŠE NOVOSTI s hlbokým zármutkom prijala správu, že Peter Kiss hráč TJ Družstevník Michal nad Žitavou svoj boj o život prehral a v stredu 12. augusta 2020 vo veku nedožitých 35 rokov navždy odišiel do futbalového neba. Redakcia MY NAŠE NOVOSTI vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým.