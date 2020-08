KOMPAS FANÚŠIKA: V. LIGA VÝCHOD

Pozrime sa do táborov všetkých 16 účastníkov súťaže. Aké zmeny v kádroch u nich nastali? Aké budú mať ambície v novej sezóne?

5. aug 2020 o 15:04 Roman Guliš

TJ Salka

Odišli: R.Hakke (Belá), B.Danczi (Nemecko, pracovné povinnosti)

Prišli: – nikto

Tréner Bohumil Toběrný: „ Do novej sezóny vstupujeme s jednoznačným cieľom udržať sa v súťaži.“

FC Okoličná na Ostrove

Odišli:M.Hrabovský (Zlatná n/O.), V.Varga (Dánsko)

Prišli: R. Turza, A. Csonka, M. Inczédi, M. Bazinský (V. Kosihy), F. Jokeľ (KFC Komárno)

Tréner Štefan Uzola: „Našim cieľom je hrať atraktívny futbal a baviť ním našich fanúšikov. Chceli by sme byť v tabuľke do 5. miesta.“

OŠK Lipová

Odišli:Š. Velčický (D. Ohaj)

Prišli:D. Hajko (V. Lovce), M. Gábriš (Podhájska), J. Stacho (Tvrdošovce), N. Eliáš (D. Ohaj)

Tréner: Miloš Fehervári, Asistent: Daniel Hajko

Predseda klubu Filip Klučka: „Myslím si, že sa nám podarilo zostaviť konkurencieschopný káder. Máme za sebou kvalitnú prípravu, účasť na tréningoch bola dobrá, chlapcom nechýba odhodlanie. Zatiaľ nemáme príliš veľké oči, chceli by sme sa pohybovať v pokojných vodách stredu tabuľky. Až samotné zápasy ukážu našu silu. Verím, že sa nám bude dariť a budeme môcť mať aj odvážnejšie ciele.“

FK Komjatice

Odišli:nikto

Prišli:A. Kováčik (Vlkas)

Tréner Richard Kostolný: „Chceli by sme sa dostať na popredné pozície, ktoré sme obsadzovali počas neúplnej minulej sezóny. Budeme mať sťaženú situáciu, nakoľko nám počas prestávky vypadli pre zranenie traja kľúčoví hráči základnej zostavy, s ktorými nebudeme môcť rátať minimálne celú jeseň. Verím však, že sa s tým vysporiadame, máme dosť široký káder. Dúfame, že sa nový súťažný ročník odohrá podľa plánu a nenaruší jeho priebeh žiadna vyššia moc.“

TJ AGRO Zemné

Odišli:T. Vanya (Komoča), T. Kovács (Neded), Z. Kantár (Komoča)

Prišli:Ľ. Kollár (Pribeta), N. Ficza (Španielsko), D. Illés, T. Illés, D. Borka (všetci z dorastu)

Tréner Ondrej Molčan

Podpredseda klubu Štefan Balogh: „Cieľom mužstva je umiestniť sa do šiesteho miesta, prilákať množstvo divákov na štadión a hrať pre nich atraktívny futbal. Taktiež by sme chceli dávať našim dorastencom čo najviac príležitostí presadiť sa v A – mužstve.“

FK Sokol Pozba

Odišli: I. Tušan (?)

Prišli: T. Krnčan (po zranení), M. Lipták (V. Kýr), L. Kanás (Podhájska), M. Pásztor (z dorastu)

Tréner Marek Segéň

Predseda klubu Patrik Pilárik: „Všetci sa tešíme na novú súťaž. Ako nováčik chceme hrať v strede tabuľky, vyhnúť sa záchranárskym starostiam. Uvidíme, čo prinesú samotné zápasy, samozrejme sa nebránime tomu, keby sme stúpali v tabuľke čoraz vyššie.“

ŠK Tvrdošovce

Odišli: J. Stacho (Lipová)

Prišli: V. Král (Tvrdošovce)

Hrajúci tréner a zároveň predseda klubu Arnold Šimonek:“Pred novým súťažným ročníkom si želáme, aby sme boli zdraví. Všetko ostatné sa bude od toho odvíjať. Samozrejme, že sa na ligu tešíme a chceli by sme v súťaži obstáť čo najlepšie.“

ŠK Termál Podhájska

Odišli: M. Horňáček, I. Andrašík, M. Kosiba (ukončenie aktívnej činnosti), A. Bórik (Rastislavice), P. Horník (Úľany n/Ž.), L. Kanás, M. Pásztor, M. Lipták (Pozba), M. Gábriš (Lipová), T. Gregor (V. Ďur)

Prišli:A. Soboňa, A. Konvický, K. Pavlatovský, L. Norovský, M. Bagala, L. Szolnoki (V. Lovce), R. Szabo, E. Bielik, M. Krenčan, J. Tóth (Levice)

Hrajúci tréner Alexander Soboňa namiesto Jozefa Chovanca

Manažér klubu Boris Janák: „Chceme hrať v súťaži dôstojnú úlohu, baviť divákov atraktívnym futbalom.“

ŠK Kmeťovo

Odišli:nikto

Prišli:M. Letko (FKM Nové Zámky), A. Letko (V. Ludince)

Tréner Patrik Petráš

Predseda klubu Jozef Zubek: “Aj vzhľadom na to, že máme niektorých zranených hráčov, chceli by sme sa pohybovať v strede tabuľky a obhájiť si pozície z predchádzajúcich sezón.“

FC Dulovce

Odišli: nikto

Prišli: Z. Ondrušek, I. Győri (Hurbanovo), P. Rigo (Pribeta)

Tréner Jaroslav Kurák

Funkcionár klubu Ladislav Šmida: „S mladým mužstvom máme jednoznačný cieľ, zachrániť pre Dulovce piatu ligu.“

TJ Lokomotíva Bánov

Odišli:nikto

Prišli:E, Barta, M. Šimunek (FKM Nové Zámky)

Tréner Peter Buranský

Predseda klubu Ján Sádecký:“Máme za sebou kvalitnú prípravu. Chlapci pristupovali k tréningom zodpovedne, účasť na nich bola dobrá. Chceli by sme byť dôstojným súperom každému účastníkovi súťaže, na čo to bude stačiť, ukáže až samotná súťaž.“

FC Veľký Kýr

Odišli: M. Lipták (Pozba), M. Lőrincz (Branč)

Prišli: M. Oškerský (Michal n/Ž.), R. Sendrei (návrat zo zahraničia)

Tréner Mário Čebík

Predseda klubu Boris Bátora:“Aj v nadchádzajúcej sezóne sa budeme spoliehať na našich mladých odchovancov, ktorí sú veľmi šikovní a perspektívni. V tabuľke by sme chceli skončiť do 5. miesta.“

TJ AC Mužla

Odišli:P. Horňan (Štúrovo B), P. Čižnár (Nána), O. Denysov (Ukrajina)

Prišli:R. Maruniak (Plavé Vozokany), A. Klincsek (Štúrovo), J. Lakatoš (Pribeta)

Tréner Zoltán Sováb: “Ideme v podstate do neznáma, túto súťaž sme ešte nikdy nehrali. Chceli by sme v nej so cťou obstáť a potešiť našich fanúšikov dobrým futbalom.“

ŠK Svodín

Odišli:M. Kaszner, M. Ferkodič, E. Melaj (skončili aktívnu činnosť)

Prišli:A. Kanyicska (Rakúsko), E. Molnár (Nána)

Tréner Zsolt Kianek

Predseda klubu Tomáš Kunyik: „Vychádzajúc z nášho potenciálu, chceli by sme sa pohybovať v strede tabuľky.“

ŠK Podlužany

Odišli: Marcel Pavlík (nový tréner Slovana Levice), P. Gabaš (Levice), P. Mandrák (ukončenie hosťovania – Levice), S. Kolen (ukončenie hosťovania – Nová Dedina), T. Mazúch (ukončenie hráčskej kariéry).

Prišli: D. Levák (Nitra U19), M. Čuvara (nový tréner mužstva, keď vymenil Marcela Pavlíka. Mário Čuvara pôsobil ako tréner dorastu Podlužian). František Lukáč, funkcionár ŠK Podlužany: „V mužstve prišlo pre novou sezónou k značnej obmene kádra. Marcela Pavlíka, ktorý odišiel do Slovana Levice, nahradil doterajší tréner nášho dorastu Mário Čuvara. Vzhľadom na už spomínanú značnú obmenu mužstva si za cieľ kladieme aspoň ten stred tabuľky. Uvidíme, že ako sa nám podarí doplniť mužstvo. V novej sezóne bude v 5. Lige dosť veľký počet nových mužstiev, tak teraz ešte neviem poriadne odhadnúť kvalitu jednotlivých súperov. Všetko ukážu až prvé kolá.

MŠK Želiezovce

Odišli: J. Trávnik (hosťovanie – Čata)

Prišli: T. Brusznyai (Plavé Vozokany), Ľ. Smiknya (Veľký Ďur), J. Gonda (hosťovanie z Levíc), R. Šál (Plavé Vozokany), P. Szusztor (Pohronský Ruskov), P. Balogh (návrat z hosťovania – Hontianska Vrbica)

Štefan Štuller, tréner MŠK Želiezovce: „Nevieme, čo máme očakávať od novej sezóny, keďže sa poriadne zmenilo obsadenie piatej ligy. Je tam veľa nových mužstiev z najvyššej okresne súťaže v Nových Zámkoch. K tomu sú tam dva tímy z Komárna a dva z Levíc. Do vyššej súťaže sa prihlásili dve kvalitné mužstvá – Šahy a Bešeňov, takže vôbec nevieme, čo môžeme očakávať od novej sezóny. Chceli by sme sa však pohybovať na vrchných priečkach tabuľky, nie tak ako tomu bolo v tej poslednej, kde sa nám príliš nedarilo.