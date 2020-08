Cestujúcich čakajú pri Zámkoch výluky: Pripravená je náhradná doprava

Ak využívate možnosť cestovať vlakom, dajte pozor. Železničné výluky možno zasiahnu aj do vášho programu.

3. aug 2020 o 10:40

NOVÉ ZÁMKY. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v úseku Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Cestujúci by sa na to mali pripraviť 4. a 5. augusta od 08:10 do 14:00.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje podbíjanie koľaje po OKLK a strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.