Posledný prípravný bol pre Nové Zámky úspešný

FKM zdolal na Sihoti v daždi Neded.

30. júl 2020 o 11:51 Roman Guliš

V sobotu predpoludním odohrali futbalisti FKM Nové Zámky svoj posledný prípravný zápas pred blížiacou sa novou sezónou, v ktorom na Sihoti zdolali v daždi štvrtoligový Neded.

FKM Nové Zámky – FC Neded 4:2 (1:1), Attah 3, Omala – Galbavý, Peciar

Úvod zápasu vyšiel lepšie hosťom, ktorí sa po niekoľkých minútach ujali aj vedenia. Po peknej akcii sa lopta dostala na vzdialenejšiu žrď aj Galbavý krížnou strelou otvoril skóre.

Po inkasovanom góle Novozámčania postupne prebrali iniciatívu a čoraz viac ohrozovali súperovho brankára. Ten neudržal jednu zo striel a Christian Junior Attah vyrovnal.

Do polčasového hvizdu mali ešte domáci niekoľko dobrých príležitostí, ktoré však gólom neskončili, ako ani rýchle kontry hostí.

Po zmene strán boli naďalej ofenzívnejší Novozámčania, ktorým získal vedenie z pokutového kopu Salomon Omale. O niekoľko minút dostal prihrávku na hranicu postavenia mimo hry Attah a svoj samostatný nájazd zakončil efektne 3:1. Futbalisti Nededu ešte zdramatizovali, keď sa z trestného kopu perfektne trafil Peciar, ale záverečné slovo mal Attah, ktorý gólový účet stretnutia uzavrel, pričom dovŕšil svoj hetrik.

HLAS TRÉNERA

Jozef Adámik (FKM Nové Zámky):“Posledný zápas v príprave hodnotím čo sa týka výsledku pozitívne. Myslím si, že sme mali celý zápas hru pod kontrolou, avšak súper hrozil najmä v prvom polčase nepríjemnými kontrami. Čo však musím vytknúť, je nízka efektivita,lebo ak beriem šance, tak to mohlo skončiť aj oveľa vyšším rozdielom.Pre mňa je však podstatné, že chlapci pomaličky napredujú a zdokonaľujú sa vo veciach čo od nich chceme.Majú chuť ,čo je základ.Ja verím, že to bude aj za pomoci hráčov zo Serede v poriadku.

Ja som celkovo s prípravou spokojní, chlapci mali chuť a účasť na tréningoch bola dobrá.Mrzia ma zranenia, ktoré sa prihodili niektorým hráčom. Najmä Maťovi Švajdovi, ktorí vypadol na dlhší čas,ale už čoskoro sa k nám vráti. Som rád, že sa nám podarilo zbaviť hráčov, ktorým sa nechcelo trénovať a špekulovali. Navyše nemali ani takú kvalitu, ako boli ohodnotení. Radšej budem pracovať s mladými, ktorí si to budú vážiť a postupne sa zlepšovať. Očistili sme kabínu, čo tento klub potreboval.

Tento týždeň je už klasicky súťažný, na čo sa veľmi tešíme.Budeme naďalej pracovať na veciach, ktoré chceme ukázať ľuďom v zápasoch. Samozrejme cez prvé kolo pohára chceme prejsť. Ja verím týmto chlapcom a že to spoločne zvládneme.Samozrejme potrebujeme aj úspešný vstup do ligy, o čo sa posnažíme už v prvom kole na pôde nováčika.Novozámocký fanúšik bude prežívať lepšie dni ako tomu bolo posledné dva roky. O tom som presvedčený!“⋌