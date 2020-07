Vydarená aj víťazná generálka Komárna

Fialovo-bieli sú pripravení na štart nového súťažného ročníka.

29. júl 2020 o 9:56 Roman Guliš

Futbalisti komárňanského KFC odohrali v sobotu na svojom štadióne posledný prípravný zápas pred novou druholigovou sezónou, v ktorom zdolali účastníka našej najvyššej súťaže ŠKF Sereď 3:2.

Kormidelník fialovo-bielych Miroslav Karhan neskrýval v pozápasovom rozhovore svoju spokojnosť s týmto zápasom ako aj s celou prípravou svojho celku na novú sezónu.

Tréner KFC Komárno Miroslav Karhan (zdroj: archív)

Ako by ste zhodnotili dnešný váš posledný prípravný zápas pred sobotňajším ostrým štartom?

Zápas by som rozdelil do dvoch polčasov. V tom prvom to bolo z našej strany smerom dozadu celkom slušné. Súper si veľa príležitostí nevytvoril, hoci mal viac z hry. Dostali sme gól, žiaľ pre nás v poslednom období typický, ktorým sme posadili súpera na koňa. Naopak dopredu sme boli do prestávky bezzubí. Myslím, že sme malí iba jedinú strelu na bránu. Chýbal nám väčší dôraz, ale hlavne lepší výber miesta. Ponuková činnosť našich ofenzívnych hráčov bola slabá.V druhom polčase sme sa v útočnej činnosti zlepšili a takými nábehmi za súperovu obranu sme ho donútili k chybám. Dali sme tri góly, čo je pozitívne, ale na druhej strane sme inkasovali po katastrofálnej chybe, podobných sa musíme vyvarovať.