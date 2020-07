Pripravme sa na ľadovú sprchu: V Zámkoch sa chystá odstávka teplej vody

Niekoľko ulíc v Nových Zámkoch ostane bez teplej vody. Pozrite sa, či sa to netýka aj tej vašej.

28. júl 2020 o 11:23 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Tak ako každé leto, aj tentoraz ostanú niektoré domácnosti na istý čas bez teplej vody. Spoločnosť Bytkomfort, ktorá má na starosti okrem iného zásobovanie teplom, pripravuje odstávku.

"Bytkomfort Nové Zámky oznamuje všetkým odberateľom tepla, že odstávky tepelných zdrojov a odovzdávajúcich staníc v Nových Zámkoch na plánovanú letnú údržbu v roku 2020 budú od 3. do 6. augusta," uvádza spoločnosť na svojom webe.

Odstavené budú podľa Bytkomfortu tieto stanice:

Kotolňa a OS: Centrálny tepelný zdroj a odovzdávajúce stanice: POS-1, POS-2, POS3, POS-4, POS-5, POS-6, POS-7, VS-Nábrežie II, VS-Bašty II, DOST Podzámska 1, VS-Kino Mier, VS - Sociálna poisťovňa, VS - Letomostie 3,VS-Zákl. škola Ul.G.Bethlena, VS-Zákl. škola Mostná ul., VS-ZŠ Hradná ul., VS-1/Nábrežie III, VS-2/Nábrežie III, VS-3/Nábrežie III, VS ZŠ Nábrežná ul., kot. VS-1/Juh I, kot. VS-2/Juh I, VS-3/Juh II, VS-4/Juh II, VS-5/Juh III, VS-6/ Juh III, kot. VS Nábrežie I, PS7 Západ, DOST-1/ Západ, DOST2 Západ II, DOST – Dom seniorov.NOVÉ ZÁMKY.