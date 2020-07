Súťažná premiéra musela počkať

Fitneska Anita Kuczmanová a súťažné pódium patria k sebe.

23. júl 2020 o 9:17 Roman Guliš

Po ťažkej autonehode to nevzdala

Jeden nešťastný deň roku 2000 zmenil naruby život i plány mladej novozámockej športovkyne. Vtedy dvadsaťročná nádejná pretekárka vo fitnes Anita Kuczmanová práve finišovala s náročnou prípravou na svoju prvú súťaž. Namiesto súťažného pódia však putovala po ťažkej autonehode do nemocnice s mnohopočetnými zraneniami.Vtedy ešte netušila, že jej prvé vystúpenie sa odkladá o dvanásť rokov. Aj napriek nepriaznivým prognózam to nevzdala. Zaťala sa a s ešte väčšou vôľou sa pustila najprv do rehabilitácie a neskôr i do tréningov. Práve vášeň k cvičeniu so „železom“ jej pomohla k návratu do civilného i športového života.