Šéf Novocentra Norbert Kádek: Táto akciovka je už zbytočná

"Takto ešte fungujeme len kvôli licencii a fungovaniu NZTV, ktorú treba zachrániť," hovorí v rozhovore Norbert Kádek, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Novocentrum.

17. júl 2020 o 12:37 Miroslav Pastorek

Stále firme hrozí konkurz, lebo má záporné vlastné imanie?

- K tomu zápornému imaniu by sa v prvom rade mali vyjadriť predošlé vedenia. Ale keďže to zostalo na mňa, prebral som to. Myslím si,že tento krok malo učiniť už predošlé predstavenstvo, pretože o tom vedeli. Nie je pravda, že nevedeli. Len to nedotiahli a nechali to na konanie novému predstavenstvu, nech to rieši.

A ako to riešite?

- Okamžite, ako som získal analýzu a audítorskú správu za rok 2018, som mailom informoval jediného akcionára, teda pána primátora, že navrhujem spoločnosť dať do konkurzu. Ale keby sme dali spoločnosť okamžite do konkurzu, museli by sme prestať vysielať.

Zákon totiž hovorí, že pokiaľ spoločnosť ide do konkurzu, okamžite nemá nárok na licenciu, a tým pádom nemôže vysielať.

Žiaľ, zákon hovorí aj to, že licencia na vysielanie je neprenosná. Uvažovali sme, že by sa preniesla na mesto, ale to je tiež nemožné. Mesto nemôže byť držiteľom licencie – tak je to zo zákona.

Čo sa dá robiť?

- Dá sa vybaviť licencia na ďalší subjekt, čo je aj moja vízia – založiť novú eseročku. Táto akciovka už je zbytočná. Toto je aj náš cieľ, aby sme to v priebehu roka zvládli. Založiť novú eseročku a požiadať o novú licenciu.

Čo bude s Novocentrom?