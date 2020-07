Pätnásť mužstiev sa teší na štart

Slovo dostali zástupcovia klubov VII. ligy

16. júl 2020 o 9:58 Roman Guliš

Siedma liga bude v ObFZ Nové Zámky najnižšou súťažou, keď ôsma liga zanikla a mužstvá z nej boli preradené o súťaž vyššie. Vo svojej päťročnej histórii sa po prvýkrát medzi dospelými predstaví klub SDM Dominik Nové Zámky. A práve medzi účastníkmi VII. ligy sme zisťovali, ako sú na nový ročník pripravení, čo od novej sezóny po pandémii očakávajú.

ŠK Radava, Martin Búri – predseda klubu. „Na novú sezónu sa pripravujeme poctivo, návštevnosť na tréningoch je dobrá. Počas prestávky sa nám podarilo káder posilniť o štyroch hráčov. Chceli by sme sa pohybovať na tých vrchných priečkach tabuľky, s umiestnením do piateho miesta by sme boli spokojní.“