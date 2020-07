V Nových Zámkoch je trénerská otázka vyriešená

V novej sezóne povedie Býkov prekvapujúca dvojica.

12. júl 2020 o 19:59 Roman Guliš

NOVÉ ZÁMKY – Býci vyriešili trénerskú otázku. V novej tipsportligovej sezóne 2020-21 povedie novozámocké mužstvo z pozície hlavného trénera Martin Hrnčár. Do Nových Zámkov sa vracia aj odchovanec Marek Dubec.

Vedenie klubu sa dohodlo na spolupráci s perspektívnym 46-ročným trénerom Martinom Hrnčárom, ktorý doteraz pôsobil prevažne pri mládeži. Do Nových Zámkov mieri zo Žiliny, kde uplynulé tri sezóny trénoval juniorov. Okrem úspešných klubových štácií pod Dubňom, v Trnave či Skalici, pôsobil rodák z Trnavy aj pri reprezentačných mužstvách Slovenska. Z pozície hlavného trénera viedol Hrnčár výber do 16 i 17 rokov, pri výbere do 20 rokov zase v sezóne 2016-17 asistoval Ernestovi Bokrošovi. Seniorskú skúsenosť má zo sezón 2007-09, počas ktorých mal na starosti videoanalýzu v MsHK Žilina a sezóny 2012-13, keď pôsobil ako hlavný tréner v prvoligovom HK Trnava.