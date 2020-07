Spomínali na bývalých šurianskych futbalistov a priateľov futbalu

FINY CUP sa konal už po desiaty krát.

3. júl 2020 o 8:52 Roman Guliš

V sobotu 27. júna sa v Kostolnom Seku stretla oblastná futbalová smotánka, aby sa zúčastnila už 10. ročníka turnaja pod názvom FINY CUP, ktorý je venovaný spomienke na šurianskych futbalistov a priateľov futbalu, ktorí už nie sú medzi nami.

Na tohtoročnom turnaji si to rozdalo spolu 12 tímov zo širokého okolia, jedno mužstvo pricestovalo až z Dubnice. Víťazom sa napokon stali Zápalkovci, ktorí neprehrali na turnaji ani jediný zápas, keď dva remizovali a ostatné vyhrali.

Najlepším strelcom turnaja sa stal s 9 gólmi Tomáš Hatala z mužstva No To Racism.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za najlepšieho brankára vyhlásili Lukáša Leckéšiho z celku Kuřence. Najužitočnejším hráčom turnaja bol Kevin Kele z víťazného celku Zápalkovcov.

Organizátor ďakuje všetkým podporovateľom hlavne Občianskemu združeniu Hrádocká Venuša, ktorá na poslednú chvíľu zabezpečila na turnaj ozvučenie, ďalej DHZ Kostolný Sek, Občianskemu združeniu Inšpirujme Svet, Petrovi Oremusovi..

Najväčšie poďakovanie Renátke Foltanovičovej s rodinou, Miroslavovi Fišanovi s rodinou a hlavne Marcelovi Fišanovi, ktorý sa na organizovaní tohto turnaja podieľa už desať rokov. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj „gulášmajstrom“ Mišovi Petríkovi, Erikovi Meszarošovi a jeho synovi Lukášovi.