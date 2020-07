Putujú s mandalou po Slovensku, pomáhajú onkologickým pacientom

Zľava: Jana Rozenberg, autorka mandaly Miťa Luptáková a Ivana Debrecéniová. (Zdroj: Archív združenia Prežila som to)

KOMÁRNO. Všetci kto majú skúsenosť s rakovinou alebo by sa chceli dozvedieť viac o tom, ako komunikovať s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením si ešte do piatka 3. júla môžu v jednej z kaviarní v meste pozrieť putovnú mandalu.

Vytvorilo ju združenie Prežila som to, ktoré založili Levičanky Ivana Debrecéniová a Jana Rozenberg. Obe majú osobnú skúsenosť s onkologickým ochorením.

„Myšlienka tohto projektu je hlavne pomáhať onkologickým pacientom, ale aj chorým ľuďom pomocou tvorby,“ vysvetlila Ivana Debrecéniová.

„Bola som onkologický pacient a počas liečby som písala básne. Veľmi mi to pomáhalo v tom, aby som zabúdala na starosti a strach z choroby,“ pokračovala.

Spolu s Janou Rozenberg, ktorá tiež počas liečby začala písať, prišli na to, že tvorba ľuďom bojujúcim s rôznymi chorobami veľmi pomáha.

„Nielen onkologickým pacientom, ale aj pri depresiách, strese a podobne. Človek pri tom zabudne na všetky starosti,“ povedala Ivana Debrecéniová.

Chceme prežiť, chceme to dať

Obe dámy spolu založili združenie Prežila som to. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom chorým na rakovinu.

Najprv začali s rozdávaním kníh, ktoré obe počas choroby napísali.

„Potom sme to rozšírili o ďalšie formy pomoci. Chodili sme do nemocníc, rozdávali sme ľuďom darčeky, hlavne veci na tvorbu – antistresové omaľovánky, farbičky,“ povedala Ivana Debrecéniová.

Pacientom dávali aj zošity a perá, aby sa zo svojich pocitov a zážitkov mohli vypísať. „Onkologickým pacientom je často ťažko rozprávať o svojich myšlienkach blízkym, pretože tí potom trpia,“ dodala.

V nemocniciach rozdávali aj teplé oblečenie, deky, rukavice. Chemoterapia totiž často spôsobuje, že pacientom je strašná zima.

Cieľom združenia je tiež spojiť ľudí, ktorí boli alebo sú onkologickými pacientmi. „My už sa inak rozprávame, iné veci riešime, iný zmysel života vidíme, iné problémy máme a vieme sa navzájom pochopiť,“ povedala Ivana Debrecéniová.

„Vytvárame medzi sebou komunitu. Snažíme sa podporovať a motivovať nielen tvorbou, ale aj motivačnými myšlienkami. Držíme si palce a riešime to štýlom – chceme prežiť, chceme to dať,“ vysvetlila.

Štetec prilepený na prstoch

Zdraví ľudia sa podľa nej nedokážu vcítiť do kože chorých.

„Veľakrát sa stretávam s tým, že keď niekomu poviem, že mám onkologické ochorenie, tak mi začne menovať ľudí, ktorí na to zomreli. To je úplne najhorší prístup ktorý môže niekto zvoliť,“ povedala.

„Začnite menovať ľudí ktorí to prežili, nie ktorí zomreli,“ upozornila Ivana Debrecéniová. Preto by združenie Prežila som to chcelo aj zdravým ľuďom vysvetľovať, ako sa rozprávať s pacientmi s rakovinou.

Vytvorili tiež skupinu Prežila som to na Facebooku. Združujú sa v nej ľudia, ktorí majú skúsenosť s rakovinou a venujú sa tvorbe.

„Objavila sa nám tam Miťa Luptáková, ktorá robí nádherné mandaly. Bola práve v liečbe. Nám sa jej mandaly tak zapáčili, že sme si jednu objednali ako symbol nášho združenia, ako symbol tvorby,“ povedala Ivana Debrecéniová.

„Robila to počas liečby. Mala od chemoterapie úplne zničené nechty, nevládala. Na mandale je 3500 kamienkov. Musela ich nalepovať tak, že si najprv prilepila štetec o prsty,“ priblížila.

Celosvetový projekt?

Mandala ich inšpirovala. „Chceme, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že si tvorbou môžu pomôcť. Preto sme sa rozhodli, že tú mandalu chceme dostať do každého mesta,“ povedala Ivana Debrecéniová.

Približne pred mesiacom začali s jej púťou po Slovensku.

Prvou zastávkou boli Levice. Teraz je v Komárne a podľa plánu by sa mala presunúť do Banskej Bystrice.

Ivana Debrecéniová však zdôraznila, že nemajú pevný harmonogram. Podstatné pre ňu je, aby sa s mandalou nemuseli nikam nasilu tlačiť. Dúfajú, že sa im sami budú ozývať majitelia kaviarní či cukrární, ktorých myšlienka projektu osloví.

Ich cieľom je, aby sa s mandalou odfotografovalo čo najviac ľudí, pridali sa do skupiny Prežila som to na Facebooku a fotky tam zverejnili.

„Aby vedeli svojim blízkym poradiť, že si tvorbou môžu pomôcť,“ vysvetlila spoluzakladateľka združenia.

Pri príchode mandaly do mesta alebo pri odchode z neho robí združenie podujatie, na ktorom predstavujú knihy jeho zakladateliek a vysvetľujú, o čo im ide.

„Týmto projektom sa chceme dostať do povedomia, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že existujeme,“ vysvetlila Ivana Debrecéniová.

Hľadajú aj takzvaných ambasádorov v rôznych krajinách, ktorí by vysvetlili, o čo im ide. Chcú do svojej skupiny dostať tvorbu z celej planéty.

Zatiaľ majú ambasádorov z Dubaja, Floridy, Michiganu, Grécka, Španielska, Rakúska a Česka. O vystavenie mandaly podľa slov Ivany Debrecéniovej prejavili záujem už aj v Grécku.

„Možnože nakoniec nebude ten projekt len celoslovenský, ale celosvetový,“ podotkla.