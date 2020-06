O hádzanársky Kemp bratov Straňovských je veľký záujem

Podporovatelia zabezpečili účasť trom uchádzačom.

30. jún 2020 o 9:26 Roman Guliš

Aj napriek mimoriadnej situácii, ktorá tento rok poznačila aj mládežnícky šport, MHC Štart Novo Zámky sa rozhodol aj v roku 2020 usporiadať tradičný Hádzanársky kemp bratov Straňovských. Aj keď boli zo strany organizátora určité obavy, kemp sa napokon uskutoční v termíne od 27. do 31. júla 2020.

„Náš kemp začína praskať vo švíkoch. Dnes 26. júna som pozrel prihlášky, neuveriteľné...85 detí máme prihlásených a viem, že to ešte nie je definitívny počet . Tuším by som mal začať hľadať ďalšieho trénera,“ povedal k tohtoročnému kempu jeden z bratov Straňovských Tomáš.

„Nesmiernu radosť mám a musím dať do éteru, že aj na tohtoročný kemp sa nám ozval náš dlhoročný podporovateľ a uhradil celú sumu kempu mladému hádzanárovi, ktorého rodičia by si poslať ho na kemp nemohli dovoliť .

A ako „bonus“ sa k nemu pridal, čiže podporil ďalšieho kempuchtivého hádzanara, ďalší pán so svojou rodinou. Obrovská vďaka páni kiežby po svete chodilo viac ľudí s takým veľkým srdcom, ako máte vy!!, dodal Tomáš Straňovský.