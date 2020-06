Na prvý tréning si zabudol tenisky, cez päť metrov však skočil aj naboso

Jeden z najlepších československých atlétov trápil aj Američanov.

25. jún 2020 o 10:12 Roman Guliš

Július Ivan dnes vo farbách výberu Európy. (zdroj: Pavol Sáraz)

Celé to začalo na ZŠ Devínska

Bolo to v októbri 1968, keď sa na odporúčanie pána učiteľa telesnej výchovy Kraska zo ZŠ Devínska štrnásťročný Július Ivan rozhodol zúčastniť na náborových pretekoch atletického oddielu TJ Elektrosvit Nové Zámky. Pred pretekmi v skoku do diaľky so zhrozením zistil, že si zabudol priniesť tenisky. Žiadny problém. Naboso skočil cez päť metrov a atletickí tréneri zbystrili svoju pozornosť. Vysoký šľachovitý chlapec okamžite upútal ich pozornosť.

Július Ivan sa narodil v Šuranoch. Časť svojho detstva prežil v Bešeňove a v Nových Zámkoch. Rodičia z neho chceli mať huslistu – nového Paganiniho, avšak malý Julko bol živé a pohybovo nadané dieťa. Nezabrala ani bitka od rodičov. Július sa upísal kráľovnej športov – atletike.