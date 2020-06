Srdcu najbližší jej bol Wimbledon

Dvanásť rokov v profesionálnom tenise.

11. jún 2020 o 8:44 Roman Guliš

Bývalá slovenská reprezentantka v tenise Martina Suchá strávila v profesionálnom tenise dvanásť rokov. Na jej športový rast dohliadala aj mama Margita Suchá – telovýchovná lekárka.

S maminou Margitou - telovýchovnou lekárkou. (zdroj: FBMS)

Všetko to začalo vo Zvolene na turnaji starších žiačok

Jeden júnový víkend roku 1994 vycestovali MUDr. Margita Suchá so svojou dcérou Martinou Suchou na tenisový turnaj STZ starších žiačok do Zvolena.

Martina síce už mala vtedy za sebou zopár úspechov, ale vo Zvolene si mala zmerať sily aj s dievčatami zaradenými do slovenského výberu. Bola to vtedy jazda ako sa patrí. Martina porážala jednu súperku za druhou. Tento fakt sa veľmi nepáčil domácim trénerom, ba dokonca ani rozhodcom. Iba s veľkou nevôľou jej pomohli s prasknutým výpletom na rakete. Napriek tomu sa stala celkovou víťazkou turnaja. Už vtedy ukázala, že nezlomná vôľa a húževnatosť ju budú sprevádzať po celú jej športovú kariéru.