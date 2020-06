Nemocnica prosí o pomoc: Príďte darovať krv

Chýba hlavne skupina Rh negatív.

2. jún 2020 o 13:15 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Nemocnica sa na verejnosť obrátila s prosbou o darovanie krvi. Majú totiž nedostatok životodarnej tekutiny, najmä skupiny Rh negatív.

„V našej nemocnici sú stále pacienti, ktorí aj napriek pandémii potrebujú k svojej liečbe krv,“ informovalo zdravotnícke zariadenie.

„Vyzývame aj rodinných príslušníkov, pomôžte svojim najbližším! Krv sa tak dostane k pacientom čakajúci na operácie,“ poprosila nemocnica Novozámčanov o pomoc.

Krv môžu záujemcovia darovať každý pracovný deň od siedmej ráno do druhej popoludní, v utorok až do 17.00 h. Pracovisko Národnej transfúznej služby je vedľa hlavného vstupu do monobloku nemocnice.