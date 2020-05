Novozámocká hádzanárska mlaď už trénuje, ale zatiaľ iba vonku.

Dlhšie tréningy mladíkom nevadia.

19. máj 2020 o 16:16 Roman Guliš

Postupné uvoľňovanie opatrení umožňuje trénovať čoraz viacerým športovým klubom. Jedným z nich je aj MHC Štart Nové Zámky, v ktorom už zarezávajú mládežníci, zatiaľ však iba na otvorenom ihrisku.

Mladí novozámockí hádzanári začali trénovať už začiatkom mája. Žiaci trénujú trikrát a dorastenci dvakrát do týždňa v skupinkách ako to prikazujú opatrenia.

„Trénujeme v areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej (Priemstav), kde nám to povolil riaditeľ školy. Je to trochu náročnejšie, lebo človek nie je ako v hale na tréningu hodinu a pol, ale dve a pol hodiny, kým sa hráči prestriedajú. Ale nevadí im to, tešili sa na to,“ hovorí Tomáš Straňovský, ktorý je v klube aj trénerom mládeže.