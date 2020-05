Koronavírus donútil Slovenských rebelov bojovať o existenciu

14. máj 2020 o 12:59 TASR

KOMÁRNO. Dramatický krúžok Dramaťák, jediné slovenské divadlo v okrese Komárno, a jeho folklórna zložka Slovenskí rebeli bojujú o svoju existenciu. Amatérske divadlo pôsobiace pri Dome Matice slovenskej v Komárne nie je napojené na žiadny rozpočet.

"Žijeme len z toho, čo si zarobíme prenájmom priestorov v budove Matice. Ak budova neprežije, bude to znamenať aj náš koniec. O veľkých nájomníkov sme už prišli a menší majú možnosť odkladu nájomného v zmysle nariadenia vlády. Problém je v tom, že elektrárne, plynárne a vodárne nám odklad nedajú," povedal riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne a súčasne umelecký vedúci súboru Jozef Černek.

Pomoc od majiteľa budovy, Matice slovenskej, je podľa slov Černeka nereálna. "Matica má podobných pracovísk veľa a len ťažko by hľadala prostriedky, ako nám pomôcť. Ak by pomohla nám, bolo by to na úkor veľkého počtu iných pracovísk, my máme najväčšiu budovu. Doteraz sme sa vždy dokázali uživiť sami, prenajali sme všetko, čo sa prenajať dalo. Teraz nás čaká po 16 rokoch boj o existenciu," tvrdí Černek.

Celý súbor čaká na uvoľnenie opatrení, ktoré im umožní zorganizovať benefičné predstavenia na záchranu budovy. Koronakríza zasiahla Dramaťák a Slovenských rebelov krátko pred premiérou nového muzikálu. Jeho rozpočet 30.000 eur je financovaný zo súkromných zdrojov. "Aby sme ho mohli čo najskôr odpremiérovať, potrebujeme skúšať. Nakúpili sme štíty a začíname čiastočne so skúškami. No podľa súčasných pravidiel potrebujeme každé dva týždne testovať na nový koronavírus všetkých členov súboru, čo pre nás znamená 3900 eur za šesť týždňov skúšania. Veľmi by nám pomohlo hromadné testovanie," skonštatoval Černek.