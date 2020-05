Na pretekanie si budú musieť ešte počkať

Mladí novozámockí kajakári opäť na vode.

13. máj 2020 o 9:02 Roman Guliš

Jedným z odvetví, kde sa už za prísnych opatrení dá plnohodnotne trénovať, je rýchlostná kanoistika.

Aj mladí novozámockí kajakári zo Sport Clubu Slovakia sa po dlhom čase dostali opäť na vodu.

„Členov sme rozdelili do viacerých päťčlenných skupín. Trénujeme od pondelka do piatka za prísnych hygienických opatrení. Teší ma, že športovcov to baví a pristupujú k trénovaniu veľmi zodpovedne. Mnohí sa už nevedia dočkať pretekania, ale na to si ešte budeme musieť počkať. Dúfajme, že v júli alebo auguste sa sezóna znova rozbehne, „ povedal tréner mladých novozámockých kajakárov Radim Kráľ.

Sport Club Slovakia je veľmi dynamicky sa rozvíjajúci športový oddiel, ktorý za krátku dobu svojej pôsobnosti dosiahol už niekoľko pozoruhodných výsledkov, vo svojich radoch má už aj reprezentantov. Hodnotu úspechov tohto klubu zvyšuje aj skutočnosť, že rýchlostná kanoistika nemá v Nových Zámkoch prakticky žiadnu tradíciu.