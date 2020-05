Nový most cez Dunaj v Komárne otvoria v auguste

Do roku 2022 má pribudnúť šesť nových priechodov medzi Slovenskom a Maďarskom.

12. máj 2020 o 11:23 TASR, Miroslav Pastorek

KOMÁRNO. Nový most cez Dunaj odovzdajú do užívania v auguste.

Potvrdil to Péter Szijjártó, maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov, ktorý sa v pondelok v Komárne stretol so slovenským ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Celková výška nového mosta od dna rieky je 118 metrov. Bude najvyšší na Slovensku aj na celom toku Dunaja.

Medzivládnu dohodu o výstavbe mosta podpísali vlády Slovenska a Maďarska ešte v roku 2012.

V roku 2014 obe zúčastnené strany vydali stavebné povolenia a o rok neskôr získali grant z eurofondov. Stavať sa začalo v auguste 2017.

Celkový rozpočet projektu je viac ako 117 miliónov eur. Slovensko získalo viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s eurofondmi vo výške viac ako 52 miliónov eur.

Most mali podľa pôvodného plánu dostavať už vlani. Určitý sklz spôsobilo počasie a stav hladiny Dunaja. Koncom februára tohto roka vtedajší minister dopravy Árpád Érsek hovoril, že most otvoria do leta.

Šesť nových hraničných priechodov

Maďarský minister Szijjártó včera podčiarkol, že v nadchádzajúcich rokoch vznikne toľko prepojení medzi Maďarskom a Slovenskom, koľko ešte nikdy nebolo.

„V auguste bude odovzdaný 600 metrov dlhý cestný dunajský most medzi Komárnom a Komáromom; do roku 2022 sa otvorí šesť nových hraničných priechodov, medzi nimi budú aj tri ipeľské mosty,“ informoval Péter Szijjártó.

„Do roku 2022 dobudujeme cestné prepojenie, ktoré umožní jazdiť rýchlostnou cestou medzi Miškovcom a Košicami, a dohodli sme sa, že do konca roka 2020 na dvoch miestach prepojíme elektrickú sieť," dodal.

Slovensko-maďarské vzťahy sú na dobrej úrovni

Ministri rokovali aj o rozšírení kapacít plynového prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

„Neexistoval prakticky žiadny sporný bod, či už v otázke energetiky, kde ide o dôležité prepojenia pre plyn alebo pre elektrickú energiu, alebo aj v iných oblastiach - všade sme sa prakticky zhodli,“ zhodnotil stretnutie Richard Sulík.

„Otvorenou bola iba otázka podpory niektorých firiem na juhu Slovenska z maďarskej strany, o ktorej ale budú rokovať minister Szijjártó so šéfom slovenskej diplomacie Ivanom Korčokom," povedal Richard Sulík.

"Som rád, že slovensko-maďarské vzťahy, ktoré ešte pred pár rokmi neboli až také dobré, teraz sú na veľmi kvalitnej a kooperatívnej úrovni,“ zdôraznil slovenský minister hospodárstva.