Pri výbere športu nebolo pochýb

Stálica defenzívy zostáva v Nových Zámkoch.

30. apr 2020 o 8:29 Roman Guliš

Ďalším z hráčov, ktorí sa rozhodli v Nových Zámkoch pokračovať aj v budúcej sezóne je odchovanec topoľčianskeho hokeja, dvadsaťtriročný obranca Samuel Hain.

Samo počas svojho doterajšieho pôsobenia v Nových Zámkoch jednoznačne napredoval. Napriek tomu, že bol v uplynulej sezóne zranený, dostal pozvánku do reprezentačného B – výberu Slovenska.

Ako, pri akej príležitosti si sa dostal k hokeju, čo Ťa na ňom najviac baví ?

Na štadión v Topoľčanoch ma doviedol prvýkrát môj ocino, keď som nemal ešte ani štyri roky. On hrával dlhé roky hokej, takže o výbere športu nebolo pochýb. Na ranné tréningy pred školou ma však brávala mamina, čiže obidvom som veľmi vďačný za to, že mi so všetkým pomohli. Na hokeji ma baví rýchlosť, tvrdosť a dynamika, ktorou bezpochyby hokej oplýva, ale taktiež aj fakt, že hokej je kolektívny šport a oplatí sa ho hrať aj kvôli tej partii a srande v kabíne.