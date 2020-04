Pre deti je herná prax veľmi podrebná

Žiactvo FKM Nové Zámky počas pandémie.

28. apr 2020 o 10:01 Roman Guliš

V novozámockom FKM má žiacke kategórie na starosti trénerská dvojica Tomáš Adamovics a Marek Horňáček. Obaja majú s futbalom bohaté skúsenosti aj ako hráči a navyše sú obaja pedagógovia, takže novozámocké futbalové žiactvo by malo byť aj z tohto hľadiska v správnych rukách. Niekoľko otázok sme položili jednému z dvojice trénerov Tomášovi Adamovicsovi.

Akou vekovou kategóriou sa v FKM zaoberáte, ako sú mladí futbalisti rozdelení, v akých súťažiach hrajú?

Ja trénujem vekovú kategóriu – ročníky narodenia 2008 a 2009. Títo chlapci spolu tvoria družstvo mladších žiakov FKM Nové Zámky. My figurujeme ako U12 a hráme 3.ligu mladších žiakov a sme dvojička U14 – ke.

Takéto zloženie t.j. mix 2008 a 2009 má aj kolega Marek Hornáček, ktorý so svojimi hráčmi hrá 2.ligu mladších žiakov – U13 a tvorí dvojičku U 15- ke.

Toto delenie v našich podmienkach považujem za dobré riešenie, pretože máme veľa chlapcov a každý jeden hráč dostane priestor, aby hral zápasy. Práve herná prax je potrebná pre tieto deti. Samozrejme je to otvorený systém, kde hráči môžu pendlovať medzi dvomi mužstvami podľa momentálnej situácie.

Ešte jeden faktor považujem za veľmi dôležitý, a to ten, že niektorí hráči, ktorí prešli z kategórie prípravky a ešte si musia zvyknúť na väčšie ihrisko. U mňa dostanú dostatočný priestor, aby si zvykli bez ohľadu na výsledok.