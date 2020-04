Amatérsky futbal po pandémii.

Dvaja hráči V. ligy Východ odpovedali na tri otázky.

23. apr 2020 o 9:09 Roman Guliš

Hráčom V. ligy Východ sme položili tri otázky.

1. Začne sa podľa Vás nový súťažný ročník 2020/2021 v riadnom termíne ?

2. Aké zmeny podľa Vás nastanú v amatérskom futbale po pandémii ?

3. Ako trávite svoje dni čakania na futbal ?

Mihály Mészáros (FC Okoličná na Ostrove)

1. V tejto ťažkej situácii vôbec nie je ľahké predpovedať, či sa nasledujúci súťažný ročník začne v plánovanom čase, alebo nie. Nádejam sa, že čoskoro bude toto ťažké obdobie za nami a opäť sa vráti život do starých koľají ako aj šport bude našou každodennou súčasťou.

2. Opäť sa naštartovať nebude jednoduché pre nikoho. Bude si to vyžadovať veľkú spolupatričnosť všetkých športovcov, aby sa to podarilo a všetko mohlo pokračovať bez problémov. Verím, že ani v našej súťaži nepríde k veľkým negatívnym zmenám a všetky mužstvá, či už boli ašpirantmi na titul, bojovali o záchranu, alebo okupovali stred tabuľky, nastúpia do zápasov motivované a hladné po úspechu. Láska k futbalu a spolupatričnosť musia v budúcnosti viesť všetkých ľudí, ktorí majú futbal, alebo všeobecne šport radi.