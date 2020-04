Poznáme jedenástku jesene v V. lige - Východ

Ako hlasovali zástupcovia jednotlivých klubov ?

21. apr 2020 o 10:05 Roman Guliš

Futbaloví funkcionári a tréneri mužstiev z V. ligy Východ si zvolili najideálnejšiu jedenástku jesene tejto súťaže.



Pozn.: v prípade rovnosti hlasov sme prihliadali na zostavy kôl v MY novinách počas jesennej časti.

Jedenástka jesene:

Viliam Bilkó (Bešeňov) - Ladislav Bolyo (Šahy), Ľubomír Kollár (Pribeta), Lukáš Petráš (Komjatice), Mátyás Misko (Šahy) - Filip Petráni (Kmeťovo), Július Lakatoš (Pribeta), Ján Varga (Bešeňov), Daniel Bátora (Veľký Kýr) - Tomáš Benkó (Bešeňov), Mário Obický (Podlužany)

 1) Šahy: Jozef Urblík (predseda FK Slovan Šahy): Ľudovít Belák (Šahy) – Mátyás Misko (Šahy) – Sándor Kapa (Šahy) – Tomáš Benkó (Bešeňov).

 2) Bešeňov : István Gyurenka (tréner TJ DRužstevník Bešeňov): Viliam Bilkó (Bešeňov) – René Dolák (Bešeňov) – Ján Varga (Bešeňov – Tomáš Benkó (Bešeňov)

 3) Okoličná na Ostrove: Štefan Uzola (tréner FC Okoličná n/O.): Viliam Bilkó (Bešeňov) – Filip Jokel (Okoličná n/O.) – Gyula Rigó (Okoličná n/O.) – Mário Obický (Podlužany)

 4) Komjatice : Richard Kostolný (tréner FC Komjatice)): Lukáš Jurčina (V. Kosihy) – Lukáš Petráš (Komjatice) – Filip Petráni (Kmeťovo) – Tomáš Benkó (Bešeňov)

 5) Podlužany: František Lukáč (funkcionár ŠK Podlužany)): Zsolt Bálint (Kmeťovo) – Denis Falat (Podlužany) – Peter Mandrák (Podlužany) – Tomáš Benkó (Bešeňov).

 6) Kmeťovo: Patrik Petráš (tréner ŠK Kmeťovo): Zsolt Bálint (Kmeťovo) – Ján Švec (Kmeťovo) – Filip Petráni (Kmeťovo) – Tomáš Benkó (Bešeňov).

 7) Salka: Bohumil Toběrný (tréner TJ Salka): Viliam Bilkó (Bešeňov) – Ladislav Bolyo (Šahy) – Boris Bátora (V. Kýr) – Gabriel Dajcs (Salka)

 8) Pribeta: Gabriel Lengyel (manažér TJ Družstevník Pribeta): Barnabás Kürti (Pribeta) – Ladislav Bolyo (Šahy) – Július Lakatoš (Pribeta) – Mário Obický (Podlužany)

 9) Zemné: Štefan Balogh (podpredseda TJ AGRO Zemné): Ľuboš Hajdúch (Zemné) – Tomáš Vanya (Zemné) – Ladislav Takáč (Zemné) – Gabriel Dajcs (Salka).

10) Svodín: Tamás Kunyik (predseda ŠK Svodín): Denis Vadkerti (Svodín) – János Dobai (Svodín) – Tomáš Andris (Svodín) – Roman Kovács (Svodín)

 11) Veľký Kýr: Boris Bátora (predseda FC Veľký Kýr): Zsolt Bálint (Kmeťovo) – Anton Balogh (Veľký Kýr) – Daniel Bátora (Veľký Kýr) – Martin Bátora (Veľký Kýr).

 12) Dulovce : Bohuš Sáha (predseda FC Dulovce): Viliam Bilkó (Bešeňov) – Branislav Hronec (V. Kosihy) – Ladislav Šmida (Dulovce) – Tomáš Benkó (Bešeňov)

 13) Želiezovce: Norbert Rák (predseda MŠK Želiezovce)): Ľuboš Straňák (Želiezovce) – Ján Gonda (Želiezovce) – Milan Dobiáš (Želiezovce) – Gabriel Dulai (Želiezovce).

 14) Bánov: Peter Buranský : (tréner Lokomotíva Bánov) : Tomáš Madarász (Bánov) – Daniel Brezík (Bánov) – Jakub Paška (Bánov) – Tomáš Benkó (Bešeňov)

 15) Lipová: Filip Klučka (predseda OŠK Lipová): Barnabás Kürti (Pribeta) – Ľubomír Kollár (Pribeta) – Štefan Uzola (Okoličná n/O.) – Tomáš Benkó (Bešeňov).