Futbal citeľne chýba aj piatoligistom

Hľadáme jedenástku jesene V. ligy - východ

15. apr 2020 o 10:07 Roman Guliš

Najlepší jesenný strelec VLV Tomáš Benkó počas návštevy Barcelony (zdroj: FBTB)

Trénerom resp. funkcionárom piatoligových klubov sme položili dve otázky.

1. Aký máte názor na zrušenie krajských súťaží a ako prežívate toto ťažké obdobie bez futbalu?

2. Pokúste sa určiť najlepších hráčov jesene podľa jednotlivých formácií (brankár, obranca, stredopoliar, útočník)

 Šahy

Jozef Urblík, predseda FK Slovan Šahy:

1. „Ja by som to celé robil určite inak ako je to teraz, keďže sa anulovali všetky výsledky. Bolo by dobré popremýšľať nad celou sezónou, že prví by mohli postúpiť a poslední by nemuseli vypadávať. Tým pádom by sme v novej sezóne odohrali jeden – dva zápasy navyše v niektorých skupinách a naopak, v niektorých možno trošku menej. Tým pádom by bol každý spokojný, keďže by nikto nevypadol a tí, čo vynaložili množstvo úsilia, aby boli prvý (čo je práve náš príklad), tak by sme postúpili aj my. Takto sa však rozhodlo, tak my to musíme rešpektovať. Skúsime v ďalšej sezóne pokračovať tak ako sme ukončili súťaž. Určite to však bude ťažšie, avšak ešte nevieme, či sa vôbec prihlásime do piatej ligy, alebo si podáme prihlášku do okresu. Ešte si k tomu musíme sadnúť a rozhodnúť sa. A že ako prežívame bez futbalu? Je to ťažké, lebo človek s tým žil celý život. Každá nedeľa v týchto časoch žila futbalom, ďalej tréningy cez týždeň. Musíme to však akceptovať, vydržať a dúfame, že všetko sa dá čím skôr do starých koľají.“

2. Brankár: Ľudovít Belák (Šahy), Obranca: Mátyás Misko (Šahy), Záložník: Sándor Kapa (Šahy), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

 Bešeňov

István Gyurenka, tréner TJ Družstevník Bešeňov:

1. „Je nám to veľmi ľúto, že sme nemohli dokončiť načatú prácu. Mierili sme na tú najvyššiu pozíciu, chceli sme súťaž vyhrať. Netrpezlivo sme čakali na odvetnú časť, ktorú sme aj dobre odštartovali. Náš cieľ sa nám týmto pádom nepodarí splniť, ale aspoň sme presvedčení, že mužstvo máme hotové, dobre poskladané. Všetko tak zostáva po starom, prípravu na nový sezónu začneme od nuly. Veríme, že sa na ihriskách stretneme čo najskôr.“

2. Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: René Dolák (Bešeňov), Záložník: Ján Varga (Bešeňov), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)

 Okoličná na Ostrove

Štefan Uzola, tréner FC Okoličná na Ostrove:

1. „Myslím si, že za všetkých nás môžem prehlásiť, že futbal nám veľmi chýba. Po vydarenej jeseni sme sa tešili na odvetnú časť, v ktorej sme chceli potvrdiť naše dobré výkony z jesene, žiaľ sa tak nestane. Rešpektujeme však nariadenia vlády SR a snažíme sa byť maximálne zodpovední. Hráči sa síce individuálne snažia udržiavať v kondícii, ale zďaleka no nemôže nahradiť spoločné tréningy o absencii zápasov nehovoriac. Veríme, že pandémia čoskoro pominie a opäť sa všetci budeme môcť naplno venovať futbalu.“

2. Brankár: Viliam Bilkó (Bešeňov), Obranca: Filip Jokel (Okoličná), Záložník: Gyula Rigó (Okoličná), Útočník: Mário Obický (Podlužany)

 Komjatice

Richard Kostolný, tréner FC Komjatice:

1. “Veľké sklamanie pre nás aj z toho dôvodu, že sme mali ako nováčik veľmi dobre rozbehnutú súťaž. Veľmi dobrý výkon sme podali aj v prvom jarnom kole u lídra. Škoda, že sme si po tesnej prehre neudržali neporaziteľnosť na súperových ihriskách. Plánovali sme po vydarenej jeseni umiestnenie do 5. miesta, čo sa nám vďaka situácii, ktorá teraz panuje, nepodarí splniť. Plne však rešpektujeme nariadenia obmedzujúce šírenie koronavírusu, chlapci sa snažia udržiavať v kondícii individuálne. Sme však už veľmi netrpezliví a nevieme sa dočkať, kedy sa opäť stretneme na tréningoch, či zápasoch. Veríme, že to bude už čoskoro.“

2. Brankár: Lukáš Jurčina (V. Kosihy), Obranca: Lukáš Petráš (Komjatice), Záložník: Filip Petráni (Kmeťovo), Útočník: Tomáš Benkó (Bešeňov)