Futsalový objav roka 2019

V hlasovaní odborníkov bol najlepší Novozámčan.

14. apr 2020 o 9:32 Roman Guliš

Vľavo Boris Druga vedľa neho Matej Petík. Boli s juniorskou reprezentáciu na zájazde v Španielsku. (zdroj: MŠK)

Slovenský futsal bilancoval rok 2019, pričom prostredníctvom ankiet určil najlepšie svoje individuality za predchádzajúci rok. Nové Zámky v najvyššej súťaži reprezentoval v nedokončenej sezóne kvôli koronavírusu klub MŠK MAYERSON, ktorý vsadil na mladých hráčov. Počas sezóny sa v ňom objavilo viacero, niektorí to dotiahli dokonca až do mládežníckej reprezentácie Slovenska. Jedným z nich je aj osemnásťročný Boris Druga, ktorý dominoval v ankete TOP FUTSAL 2019 a to v kategórii OBJAV ROKA, kde získal od odborníkov najviac hlasov.