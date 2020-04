Marek Tóth: Musíme učiť inak

Podľa vlaňajšieho finalistu súťaže Učiteľ Slovenska majú školy k dispozícii dobré online vyučovacie nástroje.

8. apr 2020 o 11:41 Miroslav Pastorek

Učitelia začali využívať nástroje, ktoré mali aj predtým, ale nevšímali si ich, tvrdí v rozhovore pedagóg Marek Tóth, vlaňajší finalista súťaže Učiteľ Slovenska.

Ako učíte, keď deti nie sú v škole?

- Je to mimoriadna situácia, ktorú sme ešte nezažili. Každý sa s tým snažíme vyrovnať.

Mne ide o to, aby som čo najmenej zaťažil deti. Vybral som si týždenný štýl – zadám úlohu na celý týždeň a žiaci si úlohu urobia vtedy, keď na to majú čas alebo chuť.

Ako konkrétne to vyzerá?

- Na začiatku som presne nevedel, ako na to, tak som si na biológii u deviatakov vybral tematický celok a chcel som, aby si ho zopakovali. Napadlo mi dať im za úlohu spraviť projekt.

Preberali sme históriu zeme. Nechcel som, aby to bola prezentácia, to je v škole bežné. Išlo mi o to, aby skúsili niečo nové, s čím sa ešte nestretli.

Prečítajte si aj Marek Tóth do školy dostal i koňa Čítajte

Dopadlo to dobre?

- Jeden žiak vytvoril webstránku, kde je celá história zeme, ďalší pracoval s hrou Minecraft a v nej vytvoril, ako to postupovalo.

Niektoré dievčatá spravili videá, kde boli ich fotky s dinosaurami, ktorých opisovali. Sú veľmi kreatívni.