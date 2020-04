Jeden z popredných slovenských klubov šiel do likvidácie

Za Žilinu hrával aj novozámocký odchovanec.

7. apr 2020 o 9:39 Roman Guliš

Pandémia koronavírusu zasiahla slovenský futbal na mieste, kde sa to azda čakalo najmenej.

Šokujúco zapôsobila na futbalovú verejnosť správa zo začiatku týždňa o tom, že jeden z našich popredných futbalových klubov MŠK Žilina vyhlásil likvidáciu. Klub sa nedohodol so sedemnástimi hráčmi na znížení platov a poslal im výpovede.

„Samozrejme ma vzniknutá situácia aj ako bývalého hráča MŠK Žilina mrzí. Rozumiem v akej zložitej situácií sa kluby nachádzajú a že znižovanie platov je opodstatnené. Deje sa to takisto aj v maďarských kluboch, tiež sa ma to dotýka. Ale myslím si, že by tomu mali predchádzať individuálne rokovania medzi klubom a jednotlivým hráčmi. Podľa mňa si hráči uvedomujú vzniknutú situáciu a sú ochotní vyjsť klubu v ústrety, avšak aj hráči sú takisto zamestnanci, živitelia rodín a majú svoje náklady,“ reaguje tridsaťročný odchovanec novozámockého futbalu Dominik Fótyik, ktorý v minulosti žilinský dres obliekal a v súčasnosti pôsobí v krajine našich južných susedov.