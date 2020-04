ANKETA MYTOZVLÁDNEME

Hráči FK Marcelová optrenia proti šíreniu koronavírusu schvaľujú.

3. apr 2020 o 10:49 Roman Guliš

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nás zaujímalo ako trávia čas v dobrovoľnej karanténe hráči z klubov III. ligy západ.

Futbalistom z FK Marcelová sme položili dve otázky.

1. Ako prebieha príprava počas karantény, respektíve ako tráviš čas?

2. Myslíš si, že sú dané opatrenia proti šíreniu koronavírusu správne, netreba ich podceňovať?

 Áron Adalbert Juhász, brankár FK Marcelová.

1. V tomto náročnom období začína každý môj deň behom. Hlavnou mojou činnosťou je dá sa povedať cvičenie, ktoré nasleduje po behu. Neskôr si pozriem nejaký dobrý film, alebo hrám hry na Playstation.

Teraz sa príliš veľa iných vecí robiť nedá, zvyknem ešte aj čítať. Dni bežia strašne rýchlo, mám taký pocit, že každý deň je nedeľa.

2. Podľa mňa sú nariadené opatrenia správne, nakoľko nás chránia pre šírením epidémie. Ak chceme toto neľahké obdobie prežiť v zdravý, musíme ich dodržiavať. Nie je to hračka, keď počujeme o množstve úmrtí na celom svete.

Neoplatí sa riskovať. Nič nie je dôležitejšie, ako zdravie človeka a jeho blízkych.

(zdroj: AAJ)



 Attila Bottyán, stredopoliar FK Marcelová.

1. Už druhý týždeň trénujeme individuálne. Máme naplánované tri tréningy týždenne , ide o rôzne behy a cvičenia na fyzickú silu. Musíme sa udržiavať v kondícii, ak chceme byť od ďalšej sezóny v plnom nasadení.

Ja osobne mám radšej skupinové tréningy, avšak musíme sa všetci podriadiť situácii aká momentálne u nás vládne. Som zvyknutý byť od rána v pohybe aj v práci, teraz však musíme byť čo najviac doma. Trénujem tak v rámci možností.

2. Stotožňujem sa s danými opatreniami, boli určite správne.

Keď zrušili najskôr iba 2. a 3. jarné kolo, dalo sa očakávať, že na tak závažný problém dva týždne stačiť nebudú. Podceňovať, by to rozhodne nemal nikto, lebo človek nikdy nemôže vedieť, aké následky to pre neho môže mať.

Každému športovcovi prajem preto veľa zdravia, aby vedel od leta v plnej sile naskočiť do novej sezóny veriac, že epidémia dlhšie nepotrvá.