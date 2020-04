FKM chcel svoj cieľ splniť na ihrisku

Aj v Nových Zámkoch sa trénuje individuálne.

2. apr 2020 o 8:54 Roman Guliš

Koronavírus sa stal strašiakom číslo jedna. Ako vplýva na situáciu v novozámockom FKM sme sa spýtali jedného zo skúsenejších hráčov A mužstva Dávida Petráša.

Dávid Petráš si to už vyskúšal aj na pozícii trénera (zdroj: RG)

V akom režime sa nachádza mužstvo? Situácia ovplyvnila v značnej miere tréningy, ako sa hráči pripravujú?

– Naša zimná príprava bola poctivá a kvalitná. Na jarnú časť sezóny sme sa veľmi tešili a tak sme z toho, čo sa deje, sklamaní. Chceli sme do zápasov pretaviť to, čo sme počas prestávky natrénovali a pobiť sa v nich o záchranu. Tá je síce zrušením súťaže zabezpečená, ale určite sme to nechceli takýmto spôsobom. Fungujeme v dvojtýždňovom cykle podľa individuálneho tréningového plánu, ktorý nám zostavila trénerská dvojica Jozef Adámik a Igor Obert