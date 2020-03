Epidémia ničí živnostníkov

Malí podnikatelia z Nových Zámkov a okolia sa boja, že dlhšie ako mesiac nevydržia. Privítali vládne opatrenia.

30. mar 2020 o 19:00 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY/RADAVA. Mária Mikulcová má kadernícky salón v Radave. V nedeľu 15. marca pozerala televízne noviny, a tak sa dozvedela, že ďalší deň už nesmie svoju prevádzku otvoriť, inak jej hrozí pokuta.

„To si nemôžem dovoliť, tak som neotvorila,“ povedala Mária Mikulcová.

V správach podľa nej hovorili, že to bude trvať dva týždne. „Povedala som si, že to sa dá. Ale toto už nie, keď teraz povedali, že možno až do júna,“ pokračovala.

„Z čoho budem žiť s dvoma deťmi? Aj sociálka, aj úrad práce dali odo mňa ruky preč,“ dodala.

Viac ako polovicu pracovných miest na Slovensku tvoria malé a stredné podniky. Zatvorenie prevádzok kvôli hrozbe koronavírusu najviac ohrozuje práve drobných podnikateľov a živnostníkov.

Týka sa to aj kaderníčky Márie Mikulcovej, ktorá je už dva týždne bez zákazníkov. „Som na tom veľmi zle,“ povedala.