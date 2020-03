Futbal v kraji dostal stopku

Výsledky sú anulované, nikto nevypadáva ani nepostupuje.

30. mar 2020 o 9:18 Roman Guliš

Krajské futbalové súťaže sú zrušené, výsledky sa anulovali a v sezóne 2019/2020 nikto nepostupuje ani nevypadáva. Také je rozhodnutie funkcionárov zo Západoslovenského futbalového zväzu.

Redakcia MY Nitrianskych novín po oficiálnom zrušení krajských futbalových súťaží zorganizovala diskusnú reláciu „MY to zvládneme“ na tému ako ďalej s futbalovou sezónou na západnom Slovensku. Hosťami diskusie boli predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, primátor mesta Galanta Peter Paška a športový riaditeľ FC ViOn Juraj Koprda. Moderátorom podujatia bol Martin Kilian.

Západoslovenský futbalový zväz rozhodol o zrušení sezóny per rollam – teda elektronicky.

„Všetci trinásti členovia Výkonného výboru hlasovali za zrušenie krajských futbalových súťaží. Sezóna bola teda ukončená, výsledky sa anulovali. Nikto nebude postupovať ani vypadávať,“ povedal na úvod diskusie predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.

Zväzoví funkcionári podrobne sledovali informácie, ktoré vydávajú najvyššie štátne orgány. „Veľmi intenzívne sme diskutovali s futbalovými funkcionármi. Napríklad v Myjave i v Imeli, obe mužstvá sú na čele vo svojich súťažiach, rešpektovali danú situáciu a boli taktiež za zrušenie futbalovej jarnej časti,“ pridal Gádoši.

„Športová stránka musí ísť bokom, ide o zdravie nás všetkých. A to je najdôležitejšie.“