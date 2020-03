Štvrtoligisti trénujú individuálne

Slovo majú tréneri, funkcionári klubov z regiónu.

23. mar 2020 o 13:40 Roman Guliš

Šokujúca a veľmi nepríjemná situácia ohľadom šíriaceho sa koronavírusu postihla všetky kluby aj v našom regióne. Mapovali sme 4.ligu – juhovýchod, hľadáme jedenástku jesene.

Trénerom resp. funkcionárom štvrtoligových klubov z nášho regiónu sme položili tri otázky.

1. Ako by ste zhodnotili zápas vášho mužstva v prvom jarnom kole, ktoré sa stihlo ešte odohrať ?

2. Ako na vás pôsobí súčasná, veľmi nepríjemná situácia spôsobená šírením koronavírusu, ako ju v klube zvládate ?

3. Pokúste sa určiť najlepších hráčov jesene podľa jednotlivých formácií (brankár, obranca, stredopoliar, útočník)

Tréner Imeľa Milan Pavlovič

1. Nesvady – Imeľ 1:2. Derby, ako sa patrí, veľa ľudí, dobrá atmosféra a na úvod sa musím poďakovať za podporu všetkým fanúšikom Imeľu. Zápas bol z našej strany veľmi nervózny, viazla nám súhra, kombinácie, neboli sme nebezpeční v ofenzíve, takže bolo to viac o bojovnosti, súbojoch ako aj o hernej kvalite, kde by si diváci prišli na svoje. V zápase zahrali svoj priemer možno štyria hráči a to bolo z našej strany málo na výkon, na aký sme zvyknutí. Nad všetkými vynikal Tomáš Oršolík, ktorý nás jednoznačne potiahol za víťazstvom. Derby zápasy bývajú vždy špecifické, nám nevyšiel podľa predstáv, ale plusové tri body z vonku sú v dlhodobej súťaži veľmi cenné.

2. Všetci, ktorí sa pohybujeme okolo športu určite s napätím sledujeme, ako sa situácia s koronavírusom vyvinie. Môj názor na aktuálny súťažný ročník, aj keď to veľmi nerád hovorím je, že máme po sezóne. Akým spôsobom sa sezóna ukončí, popr. dohrá, nechajme na kompetentných na futbalovom zväze. Touto cestou chcem povedať svoj odkaz všetkým, ktorým futbal chýba. „Čaká nás náročné, nepredvídané obdobie, ale jedno je isté, amatérsky futbal bude ekonomicky veľmi oslabený. Samozrejme začnem aj od seba, ale chcem vyzvať všetkých trénerov, hráčov, aby v neľahkej situácii v akej bude amatérsky futbal už teraz prehodnotili svoje odmeny a pomohli tak svojim klubom preklenúť toto náročné obdobie. Verím, že máme futbal radi, hráme ho odmalička alebo sme tréneri, spojme sa pre túto nádhernú hru, podajme si spoločne pomocnú ruku, sponzori, funkcionári, tréneri a hráči. Aby sme sa opäť mohli tešiť z víťazstiev, byť sklamaní z prehier, ale hlavne aby sme sa mohli o zápasoch rozprávať, rozoberať a hodnotiť...“

3. Najlepší hráči jesene

Brankár: Tomáš Balogh (Imeľ)

Obranca: Tomáš Bacigál (Imeľ)

Stredopoliar: Frederik Domasta (Imeľ)

Útočník: Dávid Straňák (Imeľ)

Tréner Nesvád Ladislav Hallman

1. Nesvady – Imeľ 1:2. Jarnú časť sme odštartovali s najťažším možným súperom, čo navyše bolo v našom prípade susedské derby. Po počiatočnom vzájomnom oťukávaní, sme sa smelo pustili do favorita zápasu, sme myslím si prekvapili. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany, našim zámerom bolo po zisku lopty v čo najkratšom čase sa dostať do útočných krajných priestorov, čím sme využívali naše prednosti a slabiny súpera. V prvých tridsiatich minútach nám to vcelku vychádzalo, chlapci dodržiavali taktické pokyny, pristupovali včas ku konštruktívnym hráčom súpera, čím im znemožnili rýchlu a kombinačnú hru. Po jednej takejto rýchlej krajnej akcie sme išli do vedenia, po pár minútach sme mali šancu na zvýšenie svojho náskoku, žiaľ neuspeli sme. Chlapci bojovali ďalej, súper sa ale dostával pomaly viac do hry, čoho vyústením bol vyrovnávajúci gól. Po tomto momente prebrali iniciatívu hostia, mali viac z hry, donútili nás k chybám, čoho vyústením bola reťaz na seba nadväzujúcich chýb s druhým inkasovaným gólom do šatne. Druhý polčas sa niesol v duchu aby nikto neurobil chybu, my sme sa nezmohli na nič futbalového, súper umne, skúsenosťou odohral toľko koľko potreboval.

Ja som bol spokojný s prístupom hráčom, mrzí ma však, že napriek dôkladnému zmapovaniu súpera, sme obdržali góly práve po situáciach, na ktoré boli hráči upozorňovaní. My musíme vedieť hrať viac než tridsaťpäť minút a byť schopný reagovať na negatívne situácie.

2. Toto je najhorší scenár, aký nás mohol postihnúť. Celú zimnú prípravu sme orientovali na náš cieľ, ktorým je záchrana v súťaži. Energia, ktorú chlapci vložili od prvých januárových dní do prípravy, vyšla nazmar. Pri priemernej účasti 15 hráčov, sme absolvovali týždenne 4 tréningové jednotky a jeden zápas. Mali sme vytvorené veľmi dobré podmienky (umelá tráva, hala, regenerácia). Žiaľ, situácia okolo nastupujúcej epidémie nám zmenila plány, museli sme prerušiť tréningový proces. Chlapci však dostali individuálny tréningový plán, ktorý verím, že budú dodržiavať. Ak sa kolotoč zápasov znova rozbehne, veľmi ťažké bude začínať od nuly. Individuálny tréning v kolektívnom športe je však nedostačujúci. Absentuje v ňom nácvik herných situácií, prípravných hier, štandardných situácií atď. Sme futbalisti, ktorí aby sa zlepšovali, potrebujú byť na ihrisku a hrať. Súčasná situácia nás neteší, ale prvoradé je zdravie a preto musíme byť všetci disciplinovaní, ohľaduplní, dodržiavať nariadenia, aby sme sa čím skôr mohli opäť všetci stretnúť spoločne na zelenom trávniku.

3. Najlepší hráči jesene

Brankár Tomáš Balogh (Imeľ)

Obranca Miloš Hübsch (Imeľ)

Stredopliar Gyula Kalmár (Nesvady)

Útočník Gábor Tóth (Hurbanovo)

Manažér Veľkých Loviec Roderik Zimula

1. Levice – V. Lovce 0:0. Zápas mal všetky znaky charakteristické pre úvod sezóny. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami Hráči si na seba akoby len zvykali, viazla súhra, čo platilo pre obe mužstvá. V polovici druhého dejstva sme mali možnosť ujať sa vedenia, ale pokutový kop sme nepremenili, čo nás napokon stálo víťazstvo.

2. Je to veľmi nepríjemná situácia, ktorú musí riešiť celý svet. Máme zriadenú skupinu na sociálnej sieti, prostredníctvom, ktorej komunikujeme s hráčmi o možných pohybových aktivitách, ktoré môžu vykonávať individuálne, aby sa udržiavali v kondícii. Ide o bežecké a posilňovacie cvičenia, ktoré môžu vykonávať aj doma. Ja osobne si myslím, že je po sezóne. Teraz je však dôležitejšie zdravie všetkých nás.

3. Najlepší hráči jesene

Brankár Martin Hužovič (V. Lovce)

Obranca Michal Illés (Dvory)

Stredopoliar Daniel Almeida Santos (V. Ďur)

Útočník Ján Jurky (V. Lovce)

Manažér MŠO Štúrovo Tamás Bábsky

1. Vlčany – Štúrovo 1:0. Naše prvé vystúpenie na jar vo Vlčanoch možno charakterizovať ako typický prvý zápas sezóny po dlhej zimnej prestávke. Bol to medzišestnástkový futbal s minimom šancí. Viac sa behalo, hráči sa ešte hľadali na ihrisku. Útočné akcie neboli príliš ucelené. Platilo to o oboch celkoch. Rozhodujúci gól sme inkasovali po našej chybe v defenzíve. Obrancovia sa nedohodli a nechali skórovať nabiehajúceho útočníka súpera. Zápasu by viac svedčala remíza.

2. Naša Mestská športová organizácia združuje aj iné športy, máme aj veľa mládežníkov a tak bolo nevyhnutné, aby sme zatvorili všetky naše športoviská. Netrénuje sa ! Futbalisti sa snažia preklenúť toto kritické obdobie individuálnym tréningom. Majú zostavený plán najmä bežeckých tréningov a posilňovacích cvikov. Ich plnenie dokumentujú nahrávkami na sociálnych sieťach. Snažíme sa byť disciplinovaní a podriadiť sa v maximálnej miere tejto kritickej situácii, lebo iba týmto spôsobom ju môžeme zvládnuť čo najlepšie.

3. Najlepší hráči jesene

Brankár Matej Juhás (Hurbanovo)

Obranca Szabolcs Urblík (Štúrovo)

Stredopoliar Igor Obert (Imeľ)

Útočník Roman Čejtei (V. Ďur)

Tréner Dvorov nad Žitavou Nikola Bukovič

1. Neded – Dvory n/Ž. 1:0. Prvý zápas jari bol poznamenaný veľkou snahou z oboch strán, chýbala však kvalita. Domáci sa snažili dostávať za našu obranu dlhými nakopávanými loptami. Našu snahu o kombinačnú hru miestami narúšal aj nekvalitný terén. Bohužiaľ na konci prvého dejstva sme dostali gól, ktorý bol napokon rozhodujúci. Po zmene strán sme mali viac z hry aj šance, žiaľ vyrovnať sa nám nepodarilo. Škoda, lebo podľa mňa sme v zápase minimálne na bod mali.

2. Bohužiaľ sa s touto situáciou musia vysporiadať všetky mužstvá na celom svete od tých najlepších v top európskych ligách až po mužstvá v okresných súťažiach. Na poslednom tréningu sme si určili individuálny tréningový proces, nakoľko skupinová príprava je v týchto dňoch nemožná. Na programe majú hráči bežecké a stabilizačné cvičenia, ktoré môžu vykonávať aj doma vo svojich obývačkách..

3. Najlepší hráči jesene

Brankár Tomáš Balogh (Imeľ)

Obranca Tomáš Varga (Dvory n/Ž.)

Stredopoliar Adam Holeček (Dvory n/Ž.)

Útočník Roman Čejtei (V. Ďur)

Tréner Kolárova Zsolt Máté

1. V. Ďur – Kolárovo 3:0. Hneď v úvodnom kole jarnej časti sme odohrali nešťastný zápas, keď sme doplatili najmä na nepremieňanie gólových šancí. Po slabšom začiatku zápasu súper išiel do vedenia, ale potom naše družstvo prevzalo iniciatívu, a do polčasu si vypracovalo štyri veľké príležitosti, ktoré žiaľ zostali nevyužité. V druhom polčase do 65. min. sme boli stále aktívni na súperovej polovici, ale veľká individuálna chyba nášho brankára prakticky rozhodla o víťazovi zápasu. Potom sme chceli našu hru oživiť striedaniami, ale zakrátko sme inkasovali tretí gól po brejkovej situácií súpera. Výsledok zápasu je pre nás krutý, chlapci po zápase boli veľmi sklamaní...

2. Všetkých nás to zaskočilo, asi nikto nečakal, že takto zostaneme bez futbalu. Plne rešpektujeme rozhodnutie vlády SR, aj postoj ŠTK ZsFZ k vzniknutej situácii. Posledný tréning sme absolvovali v stredu 11. marca. V piatok už nás nepustili do areálu štadióna, lebo mesto prijalo prvé ochranné opatrenia kvôli koronavírusu. Chlapci dostali za úlohu individuálne sa udržiavať v kondícií v rámci svojich možností. Budeme čakať a sledovať ako sa bude vyvíjať situácia, ale vyzerá to tak, že súťaž už nedokončíme.

3. Najlepší hráči jesene:

Brankár: Tomáš Balogh (Imeľ)

Obranca: Milan Zuzula (Kolárovo)

Stredový hráč: Tomáš Oršolík (Imeľ)

Útočník: Gábor Tóth (Hurbanovo)

Tréner Šurian Michal Halás

1. Šurany – Kozárovce 2:2. Prvý polčas sa začal podľa očakávania, chceli sme dodržať herný systém, čo sa nám darilo. Súper spravil dve chybičky v defenzíve, po jednej z nich sa Kacír dostal po kolmej prihrávke do situácie 1:1 v pokutovom území, ktorú aj zvládol, ale bol faulovaný. Následne sme kopali pokutový kop, ktorý Kružlík bezpečne premenil. Obraz hry sa v ďalšom priebehu nezmenil, my sme disciplinovane bránili a onedlho pridal Turan gól na 2:0, keď sa slabá strela nakoniec dokotúľala až za chrbát brankára. Medzitým si Kozárovce vypracovali jednu tutovku, lenže brankár Švajda túto situáciu včasným zákrokom vyriešil. Po druhom góle sme sa upokojili a do kabín sme išli s pohodlným náskokom. V kabíne som prízvukoval hráčom, aby netlačili čas dopredu, ale hrali ďalej futbal. Bohužiaľ od prvej minúty druhého polčasu sme sa dostávali stále do väčšieho herného kŕča, defenzíva bola preťažená, ťažisko hry blízko k našej bráne. Bolo len otázkou času, kedy súper udrie. Stalo sa tak až dvakrát, v závere sme sa ešte snažili preskupením formácií strhnúť víťazstvo na našu stranu, ale hráči na to už nemali, hlavne psychicky. Zrodila sa teda kuriózna remíza 2:2, ktorú sme uhrali aj na jeseň v Kozárovciach, kde sme tiež po polčase vyhrávali 2:0. S výsledkom nie sme samozrejme spokojní, na štart jarnej časti sme si všetci priali víťazstvo.

2. V týždni pred prerušením všetkých športových aktivít v meste sme stihli ešte odtrénovať v pondelok jednu tréningovú jednotku. Následne boli dva dni voľna, po ktorých sme sa už nestretli. Od toho momentu sme nemali s hráčmi žiadny fyzický kontakt. Komunikácia prebieha priebežne, prostredníctvom dostupných komunikačných médií. Každý bol oboznámený so situáciou, hráči dostali presné dávkovanie a počet tréningov, ktoré by mali individuálne absolvovať. Svoje záznamy mi posielajú rôznymi formami. Keďže sa ľudia nemôžu stretávať, možnosti sú obmedzené. Zatiaľ sme riešili situáciu do 23. marca, dokedy bola prvotná karanténa. Pravdepodobne však budeme pokračovať v tomto režime ďalej. To, ako budú hráči pripravení po skončení mimoriadnej situácie bude záležať od zodpovednosti každého z nich.

Najlepší hráči jesene

Brankár Jaroslav Čellár (Vlčany)

Obranca Denis Mojko (Šurany)

Stredopoliar Adrian Procháczka (Šurany)

Útočník Ján Jurky (V. Lovce)

Tréner Hurbanova Zdenko Kršteňanský

1. Hurbanovo – Kovarce 6:0. Na poslednú chvíľu sa nám podarilo posilniť káder o Kosťukeviča a talentovaného Levchuka. Prvý zápas jari sme nezačali tak, ako sme si predstavovali. Dali sme síce v 2. minúte gól, ktorý však pre ofsajd neplatil. Stred poľa sme prepustili súperovi, ktorý hrozil. V tejto fáze zápasu nás podržal brankár Juhás. Ak by bolo po prvej štvrťhodine 3:3, nikto by nemohol povedať ani slovo. Prvý gól nás však nakopol a potom už išli všetko tak, ako malo.

2. Je to pre nás všetkých šokujúci, doteraz nepoznaný akýsi „vojnový“ stav. Pochopiteľne netrénujem spolu, hráči sa snažia udržať v kondícii individuálne, posielame im plán. Prvoradé je však, aby sme dodržiavali všetky nariadenia vlády SR v spojitosti s touto nepriaznivou situáciou, ktorá vládne prakticky na celom svete.

3. Najlepší hráči jesene

Brankár Matej Juhás (Hurbanovo)

Obranca Szabolcs Jóba (Hurbanovo)

Stredopoliar Štefan Gelle (Hurbanovo)

Útočník Gábor Tóth (Hurbanovo)

