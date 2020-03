Skok až o dve súťaže

Brankár Jaroslav Čellár zo štvrtoligových Vlčian do druhej ligy.

17. mar 2020 o 10:52 Roman Guliš

Tesne pred začiatkom jarnej časti futbalových súťaží sa v druholigovom KFC Komárno objavil na brankárskom poste dvadsaťštyrirorčný rodák z Galanty Jaroslav Čellár, ktorý na jeseň chytal ešte vo štvrtoligových Vlčanoch.

„Dostal som pozvánku na skúšku od trénera brankárov Szilárda Kantára, s ktorým sa už roky poznám. O ponuke som ani chvíľku nerozmýšľal, nie každému sa pošťastí skočiť zo štvrtej do druhej ligy. Dostať sa do kádra bolo mojim prvotným cieľom, podarilo sa mi však vybojovať si aj post jednotky, čo ma veľmi teší. Ďakujem trénerom za dôveru a spravím všetko preto, aby som dokázal, že si pozíciu brankárskej jednotky v mužstve KFC zaslúžim,“ povedal po svojom príchode do Komárna Jaroslav Čellár, ktorý má už za sebou prvý majstrák v novom tíme. Na tie ďalšie si však bude musieť so známych dôvodov počkať.