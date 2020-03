Nemocnica prosí o pomoc so šitím rúšok

Zatiaľ ich majú dosť, potrebujú ich však viac. Už je problém zohnať látku.

17. mar 2020 o 10:17 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Nemocnica prosí o pomoc so šitím rúšok.

„Stále ich máme dosť na to, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť, potrebujeme ich ale viac,“ informovala nemocnica na Facebooku.

„Zdravie a bezpečnosť pacientov a personálu je pre nás na prvom mieste, preto nám nestačia zásoby jednorázových rúšok,“ pokračovala informácia nemocnice.

„Rúška musia byť zo 100-percentnej bavlny, na šnúrky (nie na gumičky), aby sme ich mohli sterilizovať. Ak je to možné, tak hore by mal byť všitý drôtik,“ spresnila nemocnica.

Ochranné rúška už pred niekoľkými dňami začali šiť pacienti psychiatrie a pracovníčky práčovne. Šijú ich aj sestričky na novorodeneckej klinike, tiež by ich však potrebovali viac. Nemocnica ale uvíta pomoc každého ochotného človeka.

„Veľmi pekne by som vás chcela poprosiť, ak by ste mali možnosť ušiť nám niekoľko rúšok, boli by sme nesmierne vďační. Žiaľ, nevieme vám ponúknuť finančné ohodnotenie. My ako sestričky, sme už pár rúšok ušili, ale potrebovali by sme ich zďaleka viac. Snažíme sa zohnať aj látky, nakoľko však sú už mnohé obchody zavreté, je to o to komplikovanejšie,“ poprosila na sociálnej sieti sestrička Viktória Šutová.

