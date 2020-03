Veľká rana aj pre najpopulárnejšiu hru na svete

Pre šíriaci sa vírus boli preruršené všetky futbalové súťaže.

16. mar 2020 o 11:04 Roman Guliš

Na základe nariadenia Krízového štábu SR boli aj futbalisti nútení odložiť svoje zápasy na neurčito. Zatiaľ sa to dotkne len dvoch kôl, ale ako bude pokračovať sezóna, sa rozhodne v najbližšom čase.

Futbal na Slovensku dostal stopku

Počas uplynulého týždňa sa futbaloví fanúšikovia, ako aj kluby dozvedeli nepríjemnú správu o dočasnom prerušení futbalových súťaží. Toto prerušenie však bolo pochopiteľné, keďže zdravie hráčov a fanúšikov musí byť na prvom mieste.

Od minulého týždňa, teda na základe nariadenia Krízového štábu Slovenskej republiky, boli všetky hromadné športové podujatia v termíne od 10. marca až do 23. marca odložené na neurčito. Predbežne tento zákaz zasiahne futbalové ligy v dvoch kolách, ale či sa v tomto termíne bude pokračovať ešte nie je vôbec isté. Skôr sa však treba prikloniť k alternatíve, že to bude na viac ako spomínané dve kolá.

Jarná časť vo väčšine regionálnych futbalových súťaží sa iba začala, futbalisti majú za sebou prvé kolo. Priestor na vyjadrenie sa k náhlemu pozastaveniu súťaží a ku kritickej situácii, sme dali niektorým osobám činným vo futbalovom dianí novozámockého a komárňanského regiónu.

Ľudstvo si koledovalo o facku, ktorá je však veľmi nepríjemná

„Plne rešpektujeme a podporujeme opatrenia prijaté štátnymi orgánmi.

Zdravie je pre všetkých na prvom mieste. Ak by mal vyhlásený mimoriadny stav trvať avizované dva týždne, až tak zásadne by nám to nenarušilo termínovú listinu. V rezerve totiž máme termíny okolo Veľkej noci, či 1. a 8. mája, vedeli by sme využiť aj druhú polovicu mesiaca jún.

Situáciu budeme naďalej monitorovať a operatívne na ňu reagovať. Je však veľmi otázne a zrejme málo pravdepodobné, že vývoj nákazy umožní tak rýchly reštart súťaží. Musíme byť teda pripravení akceptovať aj tie najnepríjemnejšie scenáre, ako tomu bolo v hokeji, či basketbale. Ľudská spoločnosť dlhodobo hazardovala s tým najcennejším čo má, a to so stavom životného prostredia a zdravím jednotlivcov.

Koledovali sme si o facku, ktorá je však veľmi nepríjemná. Momentálne už čo i len minimálna ľahostajnosť prináša fatálne následky. Musíme byť maximálne zodpovední, mať precízny prístup k plneniu nariadených opatrení. Len tak sa život a samozrejme i šport vráti späť do normálnych koľají, na ktoré sme boli generácie zvyknutí.

Vyzývam preto všetkých športovcov, aby boli svojim zodpovedným správaním adekvátnym príkladom pre svoje okolie,“ reagoval na vzniknutú situáciu predseda ObFZ Nové Zámky Peter Kováč.

V Marcelovej po prvom jarnom kole vládne spokojnosť, hráči už majú individuálny tréningový plán

„Máme za sebou takticky veľmi dobre zvládnutý zápas. Mentálne to bolo veľmi ťažké pre hráčov ako aj pre nás trénerov. Od začiatku sme hrali to, čo som chcel od chlapcov. Domáci začali hrať nátlakovo, jednoznačne išli za víťazstvom. My sme hrali kompaktne, zodpovedne vzadu a vyrážali sme do rýchlych protiútokov. Darilo sa nám v strede ihriska zachytávať resp. prerušovať kombinačnú hru súpera.

Boli sme rýchlejší a v súbojoch silnejší ako domáci. Ak by sme boli v prvej štyridsaťpäťminútovke rozvážnejší a efektívnejší pred bránou domácich, dáme z tých príležitostí, čo sme mal 2 – 3 góly.

Po obrátke sa domáci zobudili, kým my sme zostali v kabíne. Nezachytili sme začiatok druhého polčasu. Domáci nás pritlačili na našu polku, mali aj nejaké šance, tie však neboli výrazné. Potom sa hra vyrovnala, ale i tak mohli domáci vyrovnať, z centrovanej lopty však Marček trafil iba žrď našej brány. Posledné okamihy zápasu vyzneli pre nás. Domáci viac otvárali zadné rady, chceli vyrovnať, čo nám hralo do karát. Víťazstvo sme spečatili po veľmi dobre zvládnutom brejku v 88. minúte,“ zhodnotil prvý jarný zápas svojho mužstva v Novom Meste nad Váhom tréner treťoligovej Marcelovej Gejza Baranyai, ktorý sa vyjadril aj k súčasnej situácii z pohľadu futbalistov Marcelovej.

„Nebezpečný koronavírus COVID-19 veľmi výrazne ovplyvnil život tak ako v našej krajine tak aj v našej kabíne. Súťaže sa prerušili, rozhodli sme sa, že spravíme pre hráčov individuálny plán. Začali sme pracovať teda na individualizácii tréningového procesu. Všetci hráči už majú svoje bežecké plány a program silových cvičení do „obývačky“ na celý týždeň. Neskôr sa uvidí, ako budeme môcť fungovať. Podľa mňa nie je potrebné robiť paniku, radšej buďme zodpovední a rozumní !“

Jozef Adámik: Naša spoločná práca je iba na začiatku

Prvé jarné vystúpenie svojich zverencov v treťoligovom majstrovskom zápase zhodnotil aj tréner FKM Nové Zámky Jozef Adámik. Kormidelník Novozámčanov si samozrejme poťažkal aj na súčasnú situáciu, ktorá postihla našu spoločnosť, šport a futbal nevynímajúc.

„So zápasom som vcelku spokojný, samozrejme nie s výsledkom 1:3 z nášho pohľadu. Mali sme v stretnutí dobre pasáže ,samozrejme aj horšie, ale stále sme len na začiatku spoločnej práce. Na to, že u súpera hralo 8 hráčov, čo denno-denne trénujú a sú hráčmi A – mužstva Nitry, sme sa im v určitých fázach vyrovnali. Pri troche šťastia sme si mohli zobrať aj bod, keďže v 89. minute sme mali obrovskú šancu na vyrovnanie. Ja som na chlapcov hrdý a tento zápas je pre nás povzbudením do ďalšej prace.

Naša ďalšia práca je bohužiaľ prerušená kvôli koronavírusu. Ako trénera, ale aj hráča ma to vôbec neteší, ale snažím sa myslieť pozitívne a verím, že všetko rýchlo skončí a dostane sa do normálu.Teraz je prvoradé, aby sme boli zodpovední voči svojmu zdraviu, ale aby sme nesedeli len nečinne doma a mali pohyb v rámci možnosti.⋌ Roman Guliš