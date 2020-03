Mužstvá z regiónu tak i tak.

Marcelová rabovala, Nové Zámky nestačili na rezervu FC Nitra.

13. mar 2020 o 10:30 Roman Guliš

III. liga - západ

16.kolo

P. Bystrica – Led. Rovne 1:1 (0:1)

Hostia domácich zaskočili už v 3. min, kedy ušiel Buček a lopta tečovaná jedným z obrancom preletela ponad bezmocného gólmana Knurovského do siete. Po štvrťhodine hry ušiel Gajdošík, no z uhla trafil iba brankárovu náruč. V 17. min ďalší Gajdošíkov pokus gólom neskončil, rovnako ako pohotová strela Borisa v 23. min. Pruský Svoradov center v 26. min Gajdošík na päťke nedosiahol. Púčeko z protiútoku vystrelil vedľa a smolu mal Boris, ktorý v 31. min trafil žrď. Považskobystriania sa snažili, no do prestávky úspešní neboli. Až v 51. min po Zuziakovom centri konečne dopravil loptu do siete L. Slávik – 1:1. Po hodine hry sa nepresadil Zuziak s Gajdošíkom. V 68. min Knurovský vytlačil Liptákovu strelu nad brvno. Po zaváhaní obrany sklárov rozvlnil v 70. min L. Slávik iba bočnú sieť. Minútu pred koncom po centri striedajúceho Šútoríka Svorada, ktorý ešte na jeseň hral za Led. Rovne, loptu netrafil v ideálne a v posledných sekundách hosťujúci Buček druhý gól nepridal, keď jeho strele chýbala presnosť.

 Góly: 51. L. Slávik – 3. Buček.

POV. BYSTRICA: Knurovský – Vala (67. S. Čiernik), Petruš, Častulín, M. Zavadzan, Boris, B. Gamboš, Svorada, Marek Gajdošík, L. Slávik, Zuziak (87. Šútorík).

LED. ROVNE: Bačík – Kollár, Chmelík, Pišta (90. Hajný), Lipták, Púček (32. J. Valient), Červený, Poláček, Buček, Hložný, Vajdík.

 Jozef Šprocha

Beluša – Kalná n/Hr. 5:0 (3:0)

Prvý jarný zápas odohrali muži pre nespôsobilosť domáceho ihriska na umelej tráve v Dubnici nad Váhom. V 14. min P. Mišutka našiel v pokutovom území Gaboríka, ktorý aj za pomoci šťasteny otvoril strelecký účet stretnutia 1:0. Kalná mohla odpovedať Bachanom, ten však v dobrej pozícii hlavičkoval vedľa. Ešte lepšiu príležitosť mal hosťujúci Pacalaj, ale Ciesar jeho šancu skvele zneškodnil. V 36. min Bielik centrom našiel pred bránou Hrenáka, ktorý z tesnej blízkosti zvýšil na 2:0. O bodku za prvým dejstvom sa postaral opäť Hrenák, tentokrát Foťko inkasoval po prudkej strele po rohovom kope 3:0. Po zmene strán hostia pôsobili odovzdaným dojmom. Beluša si vytvorila niekoľko gólových príležitostí. Najväčšiu mal Hrenák, ktorého od hetriku delili len centimetre, lebo jeho strela skončila na brvne. V 71. min Janošík našiel pekným centrom Gáboríka, ktorý si pri svojej ligovej premiére v belušskom drese pripísal aj druhý presný zásah 4:0. O konečnú podobu skóre v pomere 5:0 sa po skvelej Gorelkovej prihrávka postaral P. Mišutka. Beluša zaznamenala svoje najvyššie víťazstvo v aktuálnom ročníku, Kalná nad Hronom aj vo štvrtom vzájomnom zápase s Belušou prehrala bez streleného gólu.

 Góly: 14. a 71. Gáborík, 36. a 45. Hrenák, 80. P. Mišutka.

BELUŠA: Ciesar – Janček (82. Nomilner), Schiszler, Jánošík, Bielik (82. Čačko), Ďuriš (69. M. Gorelka), Cisár (77. Martin Hrubo), Gašpar, Gáborík, Hrenák, P. Mišutka.

KALNÁ NAD HRONOM: Foťko – Szép, Flídr, Hajtó, Pacalaj (79. Čontoš), Dávid, Turnai, Vígľaš, Pánik (65. Máčaj), Tatarkovič, Bachan (77. Rapavý). ⋌ Milan Hrubo

FC Nitra B – N. Zámky 3:1 (1:0)

Vo veľmi dobrom zápase a v krajskom derby sa bolo od začiatku na čo pozerať. Domáci boli herne aktívny, vytvárali si šance a dokázali vstreliť rýchly gól zápasu. Už v 8. minúte bol šťastným strelcom Ante Kuliš. Nitra pokračovala v dobrej hre, dostávala hostí pod talk, čoho výsledkom bola prvá žltá karta v zápase pre Adama Kucharoviča. Do kabín šli domáci s najtesnejším náskokom 1:0. Do druhého polčasu mali domáci efektný nástup, keď sa už po dvoch minútach presadil Štefanec. Atraktívny futbal pokračoval ďalej a záver priniesol ešte dva góly. Najprv v 86. minúte zdramatizoval zápas hosťujúci Bárta, ale domáce tribúny ukludnil v úplnom závere z pokutového kopu Lukáš Fabiš.

 Góly: 8. A. Kuliš, 47. Š. Štefanec, 90. L. Fabiš (z 11m) – 86. E. Barta, R Z. Fehér, 50 divákov, ŽK: 87. Midat Galbayev, 35. Adam Kucharovič, 65. Tomáš Homola

FC: M. Kuciak – M. Kuník, O. Elexa, M. Galbayev, P. Šurnovský (55. Ľ. Šoky), L. Fabiš, R. Kóša (67. J. Tancík), P. Danek, Š. Štefanec, M. Chobot (76. D. Pánsky), A. Kuliš.

FKM: M. Nevolný – Július Varga, D. Petráš, J. Adámik, I. Obert, Patrik Horáček, M. Šimunek, Eduard Horáček (67. E. Barta), A. Kucharovič, T. Homola, M. Marík.

Trnava jun. – Veľké Ludince 0:0

V prvom jarnom kole sa v zápase dvoch tabuľkových susedov zrodila na ťažkom teréne bezgólová remíza. Domáci si vypracovali viac streleckých príležitostí, no brankár Benkó viackrát podržal svoj tím. Nepresadili sa Štefan Molnár štyrikrát, Oliver Burian ani Bamidele. Hostia toho v ofenzíve veľa nepredviedli a tak sa v Červeníku body delili.

SPARTAK: Takáč – Michalička, Pavlovčík, Daniel, Burian, Horvát, Mader (58. Siriboe), Alves (55. Vantruba), Cabral (75. Jirka), Molnár, Yusuf.

V. LUDINCE: Benkó – Bilyk (29. Petráš), Podlucký, Králik, Kosák, Tóth, Németh, Gál, Mészáros, Marek (80. Prišťák), Peseky (87. Rotík).

Peter Gaži (tréner Spartak jun.): „Som spokojný so zimnou prípravou mužstva. Posilnil nás bývalý mládežnícky reprezentant Matúš Mader, po zraneniach sa vrátili Lukáš Jirka a Tomáš Vantruba. Náš herný prejav v dnešnom zápase bol veľmi dobrý. Ukázalo sa chcenie hráčov nosiť dres Spartaka, mrzia ma len nepremenené šance, pri ktorých zohral úlohu aj nie najideálnejší stav hracej plochy. V zápase by som vyzdvihol najmä výkon Alexa Horvátha a nasadenie Štefana Molnára. Najbližšie dni sa musíme kvalitne pripraviť na duel v Lednických Rovniach. ⋌ IGOR PETERKA

ViOn B Vráble – Myjava 0:2 (0:2)

Favoritom duelu bol vo Vrábľoch líder súťaže zo Záhoria, zápasy sa však nerozhodujú na papieri. Územnú prevahu mali od začiatku stretnutia Myjavčania. Napriek sympatickej snahe domácich sa tak viac hralo na ich polovici. Diváci však dlhšiu dobu videli len náznaky šancí. Prvú väčšiu mal v 18. min. hosťujúci Copko, ale osamotený z hranice šestnástky pálil vysoko nad. O šesť minút neskôr už gólovo zapršalo. Pekár poslal z trestňáku center do šestnástky a ten našiel presne hlavu nabiehajúceho Copka, ktorý pred vybehnutým Pichňom už upratal loptu do siete. Onedlho mohol Pekár sám zvýšiť vedenie Myjavy, ale gólman zachránil. Po polhodine hry ukázali hostia rýchly prechod do útoku s presnými prihrávkami, z čoho vyklíčila tutovka pre Copka, jeho strelu zblízka však Pichňa famózne lapil. V 37. min. sa do sľubnej šance dostali už aj žlto-modrí. Po centri Zrubca hlavičkoval Mihálik tesne nad bránu. Päť minút pred prestávkou dostal po súboji v šestnástke líder súťaže výhodu kontroverznej penalty. Pekárovi ju Pichňa vyrazil, jej exekútor však uspel z následnej dorážky – 0:2. Po zmene strán sa dlho hral len medzišestnástkový futbal bez väčších šancí. Až v 63. min preveril bdelosť Pichňu viac-menej propagačnou strelou Ulrich. Na druhej strane narobil vietor v šestnástke Myjavy prienik Zrubca. Štvrťhodinu pred koncom zahodil sľubnú šancu zbrklo hosťujúci Flamik. Už v nadstavenom čase chcel veterána Solničku zo 40 metrov prekvapiť do odkrytej brány striedajúci Šabík, ale nenamieril presne.

 Góly: 18. Copko, 40. Pekár. R Sárai, ŽK: Horeš, Flamik (M). 198 divákov. FC: Pichňa – Haspra, M. Balaj, Hitka, Tonka – Zrubec (83. Dzurek), A. Mihálik (76. Šabík ), Hamar, Švajlen (69. Janek), Londák (76. Šlachta) – Gustavo. Tréner: R. Zima.

⋌ (Šuker)

Nové Mesto – Marcelová 0:2 (0:1)

Stretnutie 16. kola tretej ligy odohrali Novomešťania na umelej ploche. Prvú vážnu príležitosť mali hostia už v prvej minúte, keď ohrozil bránu AFC Dikácz. Novomešťania odpovedali peknou akciou v trinástej minúte, keď po rohu bol v gólovej príležitosti Rapavý, no jeho strelu z bránkovej čiary vykopol obranca. O desať minút sa už hostia radovali, keď skóre stretnutia otvoril Višič. Hráči Marcelovej i naďalej vyrážali do nebezpečných útokov, tak ako v 30. minúte, keď tvrdú strelu Dikácza zneškodnila nová posila AFC brankár Kirka. Do druhého polčasu nastúpili hráči AFC aktívnejšie. Neustále ohrozovali bránu Marcelovej, no neúspešne. Najväčšiu príležitosť na skórovanie mal 81. minúte Marček, no jeho hlavička skončila na tyče. Nedáš-dostaneš platilo i dnes. V 85. minúte Maliarenko stanovil konečný stav stretnutia na 0:2. Novomešťanom tak nevyšla jarná premiéra a na prvé body si budú musieť počkať.

Góly: 23. S. Višić, 85. I. Maliarenko, R: Ivan Búri, 100 divákov

NOVÉ MESTO: E. Kirka – D. Sekerka, I. Múdry, P. Šupka, M. Jurica, I. Držík (77. E. Zula), F. Buček, T. Marček, M. Šebek (86. E. Miklovič), M. Živčic (70. T. Hazda), D. Rapavý

MARCELOVÁ: L. Leckéši – Z. Varjas, A. Luzin (87. D. Šebök), J. Krela (76. A. Kuruc), P. Németh, P. Begáň, S. Višić (76. O. Hegedüs), J. Dikácz (66. I. Maliarenko), D. Taibl, D. Krisztián Szikonya, A. Bottyán (57. N. Zsidek)

Galanta – Šaľa 2:2 (1:1)

Derby malo grády hneď od začiatku. Obe mužstvá sa snažili hrať zabezpečene, ale pri tom nebezpečne dopredu. Skóre zápasu otvoril v 26. minúte hosťujúci Hanzel, o 10. minút neskôr vyrovnal domáci Aleksič. Do kabín šli mužstvá za nerozhodného stavu 1:1. V druhom polčase sa obraz hry príliš nezmenil. Opäť sa hral atraktívny futbal so šancami na oboch stranách. Hostia lepšie stúpili aj do druhého polčasu, keď sa presadil v 59. minúte Kochan. Domáci zvýšili tlak, mali šance, no vyrovnanie prišlo až v závere. V 82. minúte vyrovnal na konečných 2:2 Junior a mužstvá si tak zaslúžene body delili.

 Góly: 37. D. Aleksić, 82. C. Attah Junior – 26. Ľ. Hanzel, 51. M. Kochan, R Sedlár, 145 divákov, ŽK: 88. Dejan Aleksić, 77. Lukáš Remeň, 22. Miroslav Tureček, 89. Renáto Meszlényi. Slovan: R. Bartal – D. Baša, F. Rajt, K. Palo, D. Aleksić, S. Omale, C. Attah Junior, T. Kavoň (84. P. Eliáš), K. Pajer, M. Tureček, T. Ondreák (67. T. Tvrdý). Duslo: Á. Rusznák – M. Nagy, M. Blaho, Ľ. Hanzel, T. Hlavna, L. Remeň, R. Kotlár (80. T. Hučko), M. Kochan, M. Oravec, F. Tomovič, D. Hovsepyan (85. R. Meszlényi).

Gabčíkovo – Malženice odložené na 11. marca

Tabuľka

1. Myjava 16 12 1 3 29:11 37

2. P. Bystrica 16 7 7 2 24:15 28

3. Marcelová 16 8 3 5 20:15 27

4. Gabčíkovo 15 8 2 5 25:19 26

5. Led. Rovne 16 7 5 4 25:25 26

6. Malženice 15 7 4 4 29:16 25

7. Beluša 16 6 5 5 22:15 23

8. Šaľa 16 6 4 6 23:21 22

9. Nitra B 16 6 4 6 24:24 22

10. ViOn B Vráble 16 5 5 6 19:23 20

11. V. Ludince 16 5 4 7 19:20 19

12. Trnava B 16 5 4 7 20:23 19

13. N. Mesto n/V. 16 4 6 6 13:17 18

14. Galanta 16 4 5 7 20:22 17

15. N. Zámky 16 2 4 10 13:42 10

16. Kalná n/Hr. 16 2 3 11 15:32 9