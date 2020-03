Komjatice u lídra poriadne hrýzli

V Bešeňove rozhodol gól priamo z rohu.

10. mar 2020 o 10:39 Roman Guliš

V. LIGA - východ

16. kolo

Šlágrom prvého jarného kola bol dozaista súboj prvého so štvrtým, keď do Šiah zavítali Komjatice. Tie presvedčili o svojich kvalitách a líder môže ďakovať svojmu brankárovi aj šťastene, že dokázal zvíťaziť najtesnejším rozdielom. Zápasu by bola viac svedčala remíza. Kvalitný zápas sa hral aj v Bešeňove, kde domáci napokon rozhodli o svojom víťazstvo gólom svojho kanoniera priamo z rohového kopu.

Okoličná n/O. – Bánov 2:1 (2:0)

Zápas sa začal pre domácich veľmi dobre. Tí strelili v prvom dejstve dva góly a popri tom trafili brvno a po jednom vyšachovaní súperovej obrany netrafili bránu. Hostia strelili po zmene strán kontaktný gól, po ktorom trvalo domácim istý čas, kým sa dostali do tempa. Okoličná až do konca zápasu v podstate kontrolovala hru, i keď sa nevyvarovala chýb. Hostia na domácu bránu príliš nebezpeční neboli a tak sa na výsledku už nič nezmenilo.

 Góly: 29. Filko, 15. Mihály Mészáros – 48. Valachovič

R Bányi, ŽK: Halász, Mihály Mészáros – Laho, Solár, 150 divákov.

OKOLIČNÁ: Fél – Meleg, Halász, Jokel, Filko (50. Bazinský), Csinger, Rigó, Mihály Mészáros, Inczédi, Varga (77. Olláry), Hrabovský (90. Domonkos)

BÁNOV: Zajíček – Tóth, Petráni, Šimunek (69. Kuki), Komora, Laho, Farkaš (20. Rozgoň), Brezík, Valachovič, Solár, Paška.

Pribeta – Dulovce 1:0 (1:0)

Tradičné derby dvoch susedov prinieslo na úvod jari vyrovnanú hru. Šancí bolo na oboch stranách dostatok, ale o osude stretnutia rozhodol jediný gól. Stalo sa tak v 18. minúte, keď dostal Július Lakatoš dlhú prihrávku, na päťke si poradil so súperovým obrancom a loptu s prehľadom umiestnil do Györgyovej brány.

 Gól: 18. J. Lakatoš

R Strečko, ŽK: Shyrokov, J. Lakatoš – Bacho

PRIBETA: Kürti – Farkaš, Kollár, Shyrokov, Benča, M. Lakatos (85. Didenko), J. Lakatoš, Bartko, P. Rigó, O. Szekeres, Barton (67. B. Szekeres)

DULOVCE: György – Gábor, Kraslan, Šmida, Caletka, M. Rigó (85. Ondrušek), Hronec, Banda, Bacho, Németh (53. Z. Rigó), Habara

Zemné – Salka 3:1 (1:1)

Domáci hrali od začiatku veľmi aktívne, podarilo sa im vytvoriť si množstvo šancí, do vedenia sa však dostali hostia v 35. minúte Vargom. Dobre hrajúcim domácim sa podarilo ešte pred koncom prvého polčasu vyrovnať Pristačom. Po zmene strán to bola jednoznačná záležitosť domácich, ktorý do konca stretnutia pridali ešte dva góly. Hostia sa spoliehali na dlhé nakopávané lopty, čo im však želaný efekt neprinieslo.

 Góly: 42. L. Pristač, 56. Kiss, 71. L. Takáč – 35. R. Varga

R Jozef Kováč, ŽK: Gogola – Zalaba, A. Király, Varga, 150 divákov.

ZEMNÉ: Hajdúch – T. Pristač, Takáč, Vanya, Kovács (67. T. Illés), Rigó, Gogola, Kiss (87. Pastorek), J. Bombicz (60. Dobrý), L. Pristač, Károly (46. D. Illés).

SALKA: Bokor – Zalaba, A. Király, Gálik, Danci, Gyebnár, Dajcs, M. Király, Varga, Szabó, Hovan.

Kmeťovo – V. Kýr 4:0 (2:0)

Prvý polčas patril jasne domácim, ktorí z množstva svojich príležitostí premenili iba dve. Hostia do druhého polčasu nastúpili so štyrmi novými hráčmi a snažili sa výsledok skorigovať. Zo svojej aktivity vyťažili iba jednu veľkú príležitosť, z ktorej však kontaktný gól nebol. V polovici druhého dejstva pridal tretí gól domácich Marek Jurkáček a o jedenásť minút neskôr Kršák svojim druhým gólom uzavrel gólový účet stretnutia.

 Góly: 42. a 78. Kršák, 21. Mokráš, 67. M. Jurkáček

R Zorvan, ŽK: Prochaczka – M. Bátora, Lörincz, J. Száraz, 100 divákov

KMEŤOVO: Bálint – Sádovský, Prochaczka, Varga, Ján Švec, Jo. Švec, Zubek (74. M. Mjuller), Mokráš, M. Jurkáček (77. Tóth), Petráni, Kršák (80. Kečkéš)

V. Kýr: Borot (46. Sládeček) – Balog, Lipták, M. Bátora, Kugler (46. D. Bátora), Janík, Lörincz (74. Tischler), L. Száraz (46. P. Malý), M. Száraz (46. B. Bátora), V. Malý, J. Száraz.

Bešeňov – Podlužany 2:1 (0:1)

V zápase dvoch vyspelých celkov súťaže boli od začiatku aktívnejší domáci. Šance, ktoré si vypracovali, však gólom neskončili aj vďaka Mizerákovi v bráne hostí. Dvakrát to bol Tamás Varga a raz Benkó, ktorí mohli získať svojmu celku vedenie. Zahrmelo však na opačnej strane, keď krátko pred koncom polčasu poslal z penalty hostí do vedenia Budovec. Po obrátke sa domácim podarilo ešte do konca prvej štvrťhodiny vyrovnať taktiež z penalty, úspešným exekútorom bol Dominik Kovács. Bešeňovčania potom ešte niekoľkokrát dali vyniknúť brankárovo hostí. O všetkom napokon rozhodol kanonier Bešeňovčanov Benkó, ktorý v 74. priamo z rohového kopu rozhodol o tesnom víťazstve domácich.

 Góly: 57. D. Kovács (11 m), 74. Benkó – 44. Budovec (11 m)

R Haršány, ŽK: Dolák, Oláh, Vadkerti, Bilkó, J. Varga – Graus, Gabaš, Kolen, Pavlík.

BEŠEŇOV: Bilkó – Spevák, Nagy, Dolák, K. Kovács, Oláh, J. Varga, D. Kovács, Ta. Varga, Benkó (88. Cong), Vadkerti (90. Zrubec).

PODLUŽANY: Mizerák – Mazúch, Biely, Cintula, Graus, Gabaš, Kolen, Múčka, Budovec, Mandrák, Bukovčan (39. Pavlík).

Šahy – Komjatice 1:0 (0:0)

V prvom jarnom kole potvrdili Komjatice u lídra tabuľky svoje kvality. Hrali behavý, aktívny futbal, ktorý domácim príliš nevoňal. Hostia mali do polčasového hvizdu dve čisté šance na skórovanie, pričom raz nastrelili aj žrď. Po obrátke sa domáci herne vyrovnali svojmu súperovi a strelili aj vedúci gól zásluhou Križana, ktorý ako sa neskôr ukázalo, bol rozhodujúci. V závere stretnutia vynikol novic v domácej bráne Matuš, ktorý zlikvidoval dve obrovské príležitosti Komjatičanov na vyrovnanie. Líder tabuľky tak napokon zvíťazil najtesnejším rozdielom v zápase, ktorému by viac svedčala remíza.

 Gól: 66. Križan

R Ján Kováč, ŽK: P. Garay (Komjatice), 250 divákov

ŠAHY: Matuš – Bolyo, Misko, Szilágyi, Studva, Füle, Kapa, Križan, Kováč, Terenyei (14. Szekeres), K. Belák (90. Baráti).

KOMJATICE: Hajnala – P. Garay, Selický, P. Krehák, Petráš, Barta, Kmeťo, M. Marenčák, Buranský (80. Seidl), Polák, M. Krehák.

Svodín – Želiezovce 3:0 (0:0)

Prvý polčas priniesol vyrovnanú hru, šance na oboch stranách, ale kontá oboch brankárov zostali čisté. Krátko po obrátke vyšiel domácim rýchly protiútok, ktorý zakončil Róbert Kovács gólom. Vedúci zásah vlial na domáce kopačky pohodu. Svodínčania úplne ovládli hru, vypracovávali si šance, z ktorých do záverečného hvizdu ešte dve premenili a zaslúžene zvíťazili napokon rozdielom triedy.

 Góly:56. Ró. Kovács, 62. Árendás, 69. Szombat

R Belanský, ŽK: Ro. Kovács, Križan – Čík, 150 divákov.

SVODÍN: F. Barna – Dobai, Andris, Keil, E. Barna, Pirtyák, Ro. Kovács, Ró. Kovács (72. Kanyicska), Szombat (85. Kaszner), Križan (46. Árendás), Melaj (76. Varga).

ŽELIEZOVCE: Csenger (86. Rapko) – Horváth (74. Molnár), Gatial, Gonda, Trávnik (84. Škrha), Čík, Müller, Dobiaš, Burín, Dulai, Pastorok (46. Dudáš)

Lipová mala voľno.

Zostava kola: Matuš (Šahy) – Bartko (Pribeta), Dobai (Svodín), Takáč (Zemné), Dolák (Bešeňov) – Oláh (Bešeňov), Keil (Svodín), M. Marenčák (Komjatice) M. Mészáros (Okoličná) – Kršák (Kmeťovo), Kis (Zemné)

Tabuľka

1. Šahy 15 13 1 1 44:8 40

2. Bešeňov 15 12 2 1 50:12 38

3. Okoličná 15 9 3 3 47:23 30

4. Komjatice 15 8 5 2 38:19 29

5. Podlužany 15 9 2 4 32:17 29

6. Kmeťovo 15 7 5 3 31:14 26

7. Salka 15 7 1 7 31:31 22

8. Pribeta 15 6 3 6 23:23 21

9. Zemné 15 4 4 7 26:40 16

10. Svodín 15 5 0 10 27:34 15

11. V. Kýr 15 4 3 8 24:40 15

12. Dulovce 15 3 3 9 14:46 12

13. Želiezovce 15 3 0 12 22:42 9

14. Bánov 15 2 2 11 13:34 8

15. Lipová 14 2 2 10 18:57 8

 FK Activ Veľké Kosihy odstúpil zo súťaže. Výsledky mužstva z jesennej časti súťaže boli anulované.