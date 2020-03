Nové parky neprešli. Dve plochy nepremenujú

Plocha pri synagóge vraj nespĺňa parametre parku, druhý zámer mesúladí s územným plánom.

9. mar 2020 o 9:24 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Dva nové parky mohli pribudnúť v centre. Presnejšie, zastupitelia na poslednom rokovaní rozhodovali o tom, či dve lokality ponesú označenie „park“.

Nestane sa tak.

Plocha pri synagóge na križovatke Komárňanskej a Českej bašty mala dostať meno „Park Ernesta Kleina“. Ešte v roku 2007 to na návrh novozámockej židovskej náboženskej obce schválilo vtedajšie zastupiteľstvo.

„Ernest Klein slúžil ako rabín v našom meste celkom šestnásť rokov. Okrem toho vyvíjal vedeckú činnosť v oblasti jazykovedy a etymológie,“ napísali predkladatelia z mestského úradu.

Ernest Klein pôsobil v Nových Zámkoch do roku 1944, keď ho deportovali do nacistického koncentračného tábora. Prežil však a po vojne emigroval do Francúzska a neskôr do Kanady.

Pôsobil ako rabín v Toronte a venoval sa jazykovednej práci. Nová domovina ho ocenila Rádom Kanady, čo je najvyššie civilné vyznamenanie krajiny.

Len 13 hlasov

Zelená plocha pri Astrokabinete medzi ulicami P. Várdaho a Tabakovou mala podľa radnice dostať meno Park Juraja Meliša.

S nápadom prišli ešte vlani predkladatelia návrhu na ocenenie slávneho sochára a novozámockého rodáka mestskou cenou In memoriam – Helena Markusková z Galérie Ernesta Zmetáka, estetik a filozof Peter Michalovič a teoretička kultúry Magdaléna Klobučníková.

Návrh radnice neprešiel. Keďže zmena verejného priestranstva sa rieši cez všeobecne záväzné nariadenie, bolo treba aspoň 15 hlasov „za“.

Návrh však podporilo len trinásť poslancov.

Aby sme sochára neurazili

„V územnoplánovacej komisii sedia aj architekti. Osvojila som si ich názor: priestor nespĺňa parametre parku,“ vysvetlila Eva Polerecká, prečo hlasovala proti pomenovaniu plochy pri synagóge parkom.

„Čo sa týka Tabakovej, v územnom pláne stále figuruje parkovací dom. Navyše, nie je tam park. Najprv by ho bolo treba založiť,“ zdôvodnila svoj postoj v prípade Parku Juraja Meliša.

„Aby sme sochára neurazili tým, že po ňom pomenujeme trávnaté priestranstvo, kde sú smeti,“ dodala Polerecká.