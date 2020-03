Zmeny v kádroch - IV. liga - juhovýchod

Na úvod jari susedské derby Nesvady - Imeľ.

7. mar 2020 o 9:51 Roman Guliš

Kozárovce 

Prišli: P. Borčin (Žitavany), L. Štefanka (Nová Baňa – Žarnovica), Cs. Kovács, S. Chorvát (obaja návrat po zranení), Anton Búri (z dorastu). Odišli: nikto. Tréner: M. Reischl.

 Miloš Ďurovič, člen výboru: „Prípravu sme začali 8. januára a odohrali sme počas nej šesť zápasov. Naše ciele sa od začiatku sezóny nezmenili, keď sme si ešte v auguste povedali, že sa chceme pohybovať vo vrchný častiach tabuľky, a to vďaka kvalitným výkonom, ktoré hráči predvedú pred domácimi fanúšikmi, ako aj vonku na ihriskách súperov.“

Veľký Ďur 

Prišli: Kostič (Šarišské Michaľany), Savchuk (Poľsko), Parshyn (Ukrajina), Duchoň (Želiezovce), Bojda (Kalná nad Hronom), Švec (Levice), Antl (Veľké Zálužie). Odišli: Banyi (Klasov), Smyknia (Plavé Vozokany), Matheus (Šamorín), Santos (ukončenie činnosti), Pajdučák (Levice). Tréner: M. Bochnovič.

 Ján Pizúr, športový riaditeľ: „V zimnom období nastala u nás, aj napriek novým prestupovým podmienkam, pomerne veľká obmena kádra. Ale na druhej strane sme našli dobré podmienky na tréning, aj zásluhou nášho trénera Mariána Bochnoviča na umelej tráve v Nitre. Aj keď na začiatku tréningového obdobia to nebolo ideálne (zranenia, choroby), v druhej polovici prípravy sa to výrazne zlepšilo. Noví chlapci v kádri sa udomácnili a myslíme si, že sa utvorila aj dobrá partia, na čom si mi v klube zakladáme a prečo ten futbal robíme. Preto ideme do jarnej odvety s očakávaním, ako sa to prejaví v majstrovských zápasoch, kde chceme zabojovať a posunúť sa na priečky do hornej polovice v konečnej tabuľke.“

Levice 

Prišli: A. Novák (Pata), J. Švirik (Kalná nad Hronom), D. Pajdučák (Veľký Ďur), D. Drotár (v riešení). Odišli: M. Mäsiar (Pozba), R. Szabo (v riešení), G. Švec (V. Ďur), Králik (ukon. hosťovania), J. Tóth (ukon. hráčskej činnosti). Tréner: T. Snop.

 Tomáš Snop, tréner mužstva: „Kolektív na jar spraví určite všetko pre to, aby sa súťaž pre Levice zachránila. Chalani sú odhodlaní pre to spraviť všetko. Prvý mesiac zimnej prípravy bol taký zoznamovací, nakoľko som pri mužstve len krátko. Tréningová účasť v januári bola slabá, ale následne to už bolo lepšie. Počas prípravy sme sa zamerali na odstránenie nedostatkov v defenzíve, ale aj na dôkladnejšie a lepšie riešenie ofenzívnych situácií, čiže premieňanie šancí, keďže budeme chcieť hrať útočnejší futbal.“

Imeľ 

Prišli: R. Csontos (po zranení), R. Kender (obnovil aktívnu činnosť). Odišli: I. Obert (FKM Nové Zámky). Tréner: Milan Pavlovič.

 Milan Pavlovič, tréner: „So zimnou prípravou som vcelku spokojný čo sa týka tréningovej dochádzky, prípravných zápasov, ale aj s herným sústredením v Pápe. Som presvedčený, že na jarnú časť sme zodpovedne pripravení po všetkých stránkach, ale zrkadlo nám nastavia až zápasy v lige. Do súťaže pôjdeme určite s pokorou a vždy bude pre nás najdôležitejší najbližší zápas, takže momentálne sa už chystáme na prvé kolo v Nesvadoch. Vieme, kde sa nachádzame, každé mužstvo sa na prvého chce vytiahnuť, ale verím mojím chlapcom, že túžia po úspechu a že táto sezóna bude pre Imeľ historicky najúspešnejšia.“

Veľké Lovce 

Prišli: nikto. Odišli: nikto. Tréner: Jozef Pavlík.

 Prezident klubu Roderik Zimula: „Na jeseň sme uhrali najlepšiu polsezónu počas nášho desaťročného pôsobenia v súťaži. Veľké uznanie patrí hráčom ako aj trénerom. Jozefovi Pavlíkovi u dospelých ako aj tým, ktorí sa starajú o našu mládež. Podarilo sa nám zabudovať do mužstva našich mladých odchovancov, ktorí dôveru nesklamali. V nastúpenom trende chceme pokračovať aj na jar a v konečnom zúčtovaní byť v tabuľke čo najvyššie.“

Šurany 

Prišli: P. Mjuller (Kmeťovo), A. Prymak (Ukrajina). Odišli: K. Kele, J. Reľovský (obaja Rakúsko), M. Fehervári (Lipová), M. Švajda (FKM Nové Zámky). Tréner: Michal Halás (nový, miesto Jaroslava Dekýša).

 Michal Halás, tréner: „Chceli by sme na jar stabilizovať náš herný prejav. Prezentovať sa takou hrou, ktorá bude lákať našich fanúšikov na tribúny. Atakovať popredné priečky tabuľky.“

Vlčany 

Prišli: Guemache, Jurík, M. Letko (Nové Zámky), A. Letko (V. Ludince), Herceg (Galanta), Lovska (Šaľa), Yurchenko (Ukrajina), Galbavý (Rakúsko). Odišli: Š. Molnár (Trnava), Cs. Takács (V. Úľany), Belkovič, Bartal a Čellár (všetci Komárno). Tréner: Pavol Bartoš.

 Pavol Bartoš, tréner: „Chceme hrať zaujímavý futbal pre našich fanúšikov, uvidíme čo nám jarná časť prinesie. Pozitívum by bolo posunúť sa o zopár priečok v tabuľke, v šatni vládne dobrá nálada, chalani sa nevedia dočkať na začiatok novej sezóny.

Neded 

Prišli: Ladislav Patasy (Žihárec), Stanislav Jašík (Žihárec, hosť.), Tomáš Szöcs (Kolárovo, hosť.), Nikita Neruch (Ukrajina). Odišli: Nikto (Wagner a Prázdnovský sú však dlhodobo zranení). Tréner: Peter Peciar (zostáva).

 Peter Félix, prezident: „Príprava nebola podľa predstáv, nakoľko sa obmenil káder a postihli nás zranenia a choroby. Snažili sme sa však kvalitne pripraviť. Súťaž bude náročná, ale naše ambície sú skončiť do 8. miesta a hrať atraktívny futbal pre divákov.

Hurbanovo 

Prišli: K. Dráfi (Dvory n/Ž.). Odišli: Z. Ondrušek (Dulovce), Z. Pastorek (ukončil aktívnu činnosť). Tréner: Zdenko Kršteňanský.

 Zdenko Kršteňanský, tréner: „Z prvých štyroch jarných zápasov máme tri doma, takže by sme chceli získať z týchto stretnutí čo najviac bodov. Podľa toho sa budú ukazovať aj naše ambície. Každopádne by sme sa chceli vyhnúť bojom o záchranu. Produkovať divácky atraktívny futbal a v prípade priaznivého štartu do odvetnej časti, by sme sa mohli pohybovať na horných priečkach tabuľky.“

Štúrovo 

Prišli: D. Tóth (Salka), D. Kianek.

(Nána). Odišli: nikto.

 Tamás Bábsky, športový manažér: „Táto jar by mala byť pre nás už prípravou na budúci súťažný ročník. Na konkrétne tabuľkové umiestnenie nekladieme až taký dôraz. Myslím si, že máme dostatok bodov na to, aby sme sa mohli držať v pokojných vodách stredu tabuľky. Ukazujú sa nám dvaja – traja šikovní chlapci z dorastu, ktorým by sme už chceli dať šancu už teraz, aby to na budúci rok mali o niečo ľahšie, čo sa týka prechodu k dospelým. Sústredíme sa na domáce zápasy, v ktorých by sme chceli atraktívnou hrou potešiť našich fanúšikov.“

Tovarníky 

Prišli: nikto. Odišli: nikto. Tréner: Rastislav Hájovský.

 Rastislav Hájovský, tréner: „Prípravu na jarnú časť sme začali 7. januára. Tak ako v minulých rokoch, tak aj teraz sme v príprave okrem prírodného terénu v blízkom okolí využívali aj halu a umelý trávnik v Topoľčanoch. Odohrali sme nasledovné prípravné zápasy: Bánovce 0:3, V. Uherce 5:1, FC ViOn/ Vráble B 1:2, Partizánske 4:2, Nedanovce 9:0, Vrbové 1:5, Lehota p/Vt. 4:6 a generálku sme absolvovali proti Dolným Vesteniciam. Káder mužstva sa oproti jeseni nezmenil. Napriek nelichotivému postaveniu v tabuľke po jesennej časti majú všetci hráči našu plnú dôveru. Našou cestou nie je častá obmena zloženia mužstva. Skôr naopak, chceme dopriať našim mladým hráčom väčší priestor na ihrisku, aby mohli naberať skúsenosti. Veríme, že v blízkej budúcnosti budeme môcť označiť túto cestu za správnu. V jarnej časti sa pokúsime nadviazať na dobré výkony z niektorých jesenných zápasov a zabojovať o čo najlepšie konečné umiestnenie.“

Dvory n/Ž. 

Prišli: nikto. Odišli: E. Haulík (ukončil aktívnu činnosť), S. Kuznetsov, V. Havrylychev (obaja Ukrajina), N. Dráfi (Hurbanovo). Tréner: Nikola Bukovič.

 Nikola Bukovič, tréner: „Po dlhej zimnej prestávke potrebujeme prebudovať a skonsolidovať káder tak, aby sme dokázali v jarnej časti odohrať zápasy v potrebnej kvalite a byť samozrejme aj výsledkovo úspešní.“

Veľký Meder 

Prišli: Tomáš Bíro (Vlčany), Ronald Turza (Komárno B), Gábriš Ferdič (DAC U19). Odišli: nikto. Tréner: Károly Varga.

 Marián Hofferík, člen výboru: „Ambície sa za ten rok nezmenili. Chceli by sme hrať aspoň v prvej osmičke a postupne sa šplhať v tabuľke, tak, aby sme boli na tom lepšie ako po jesennej časti.“

Kolárovo 

Prišli: R. Kürti (V. Kosihy). Odišli: D. Bende (Žiharec), T. Szőcs (Neded). Tréner: Zsolt Máté

 Zsolt Máté, tréner: „Jeseň nám nevyšla podľa našich predstáv. Veľa sme zostali dlžní sebe aj našim fanúšikom v domácich zápasoch. Tie by sme chceli rozhodne zlepšiť, na ihriskách súperov to bolo v poriadku. Vonku by sme chceli byť aspoň tak úspešní ako na jeseň. Ak sa nám to podarí, rozhodne postúpime v tabuľke vyššie o niekoľko priečok, čo je aj našim cieľom.“

Nesvady 

Prišli: B. Leszkó (Chotín), D. Krajčír (V. Kosihy), D. Szabó (Marcelová), N. Szabó (Bajč, koniec hosťovania), V. Kozolovskyj (D. Saliby). Odišli: D. Szobonya (práca Nemecko), Z. Kiss (Zemné), B. Nikolič (Ukrajina),

Tréner: Ladislav Hallman (nový, miesto Zoltána Cingela).

 Gabriel Hengerics, športový manažér: „Potrebujeme vybudovať káder, ktorý bude schopný zabojovať o záchranu, ktorá je našim prvoradým cieľom. Bola u nás zmena trénera, získali sme nejaké posily, všetko však ukážu samotné zápasy.“

Kovarce 

Prišli: Kristián Gerši (Oponice), Kristián Košťál (Alekšince), v riešení ešte dvaja hráči. Odišli: Marián Golis (ukončenie hosťovania, Krušovce), Miroslav Mekýš a Michal Gregor (prerušenie aktívnej činnosti). Tréner: Kristián Maťko (nový, nahradil Miroslava Cibulku).

 Daniel Kutňanský, manažér a hráč: „Zimná príprava prebiehala v domácich podmienkach. Využívali sme hlavne naše ihrisko, telocvičňu, či umelú trávu. Odohrali sme šesť prípravných zápasov. Aj v tomto roku sme pre chlapcov pripravili sústredenie. To bolo okrem kondičnej časti obohatené aj o taktické prvky. Postavenie v tabuľke nás predurčuje na boj o záchranu. My ale nechceme na seba vyvíjať zbytočný tlak. Všetci vieme, ako sme vstupovali do súťaže. Našou hlavnou ambíciou, či cieľom, je ďalej pokračovať v budovaní klubu, ktorý chce byť dlhodobo účastníkom krajských súťaží. „