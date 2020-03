Miloš Fehervári posilní Lipovú

Zimné zmeny v kádroch V. liga - východ.

6. mar 2020 o 9:41 Roman Guliš

 FK Slovan Šahy

Odišli: nikto

Prišli: nikto

Tréner Jozef Urblík: „Už aj postavenie v tabuľke po jeseni nám velí pokúsiť sa súťaž vyhrať. Chlapci k tomuto cieľu pristupujú tak, ako sa na lídra tabuľky patrí. Trénujú poctivo, všetko sa však ukáže v jarných zápasoch.“

 TJ Družstevník Bešeňov

Odišli: A. Fekiač (H. Ohaj)

Prišli: nikto

Tréner István Gyurenka

Predseda klubu Ladislav Vadkerti: „Máme za sebou kvalitnú zimnú prípravu, počas ktorej sme odohrali sedem prípravných zápasov. Na jar chceme pokračovať v nastúpenom trende, to znamená podávať rovnako kvalitné výkony, ako tomu bolo počas prvej polovice súťaže.“

 FC Okoličná n/O.

Odišli: Michal Mészáros st. (ukončil aktívnu činnosť)

Prišli: M. Inczédi (V. Kosihy)

Tréner Štefan Uzola: „Veľmi dôležitý bude pre nás vstup do odvetnej časti súťaže. V konečnom zúčtovaní by sme chceli byť medzi trojicou najlepších celkov súťaže.“

 FC Komjatice

Odišli: A. Kováčik(FKM Nové Zámky)

Prišli: nikto

Tréner Richard Kostolný: „Čaká nás veľmi ťažká jar. Našu zimnú prípravu sprevádzali choroby a zranenia. Dlhodobo nebudeme môcť počítať s dvomi kľúčovými hráčmi Matejom Garayom a Marošom Šulíkom, ktorých stav je vá­žny. Pravdepodobne pôjdu na operáciu. Flintu však do žita nehádžeme, máme dosť široký káder a na jeseň sme si nahrali aj nejaké body. V neposlednom rade sú tu naši fanúšikovia, ktorých chceme aj na jar uspokojovať dobrými výkonmi aj výsledkami.“

 ŠK Podlužany

Odišli: nikto

Prišli: nikto

Tréner Marcel Pavlík

Manažér klubu František Lukáč: „Počas zimnej prestávky sa náš káder nezmenil, zostal pohromade. Náš cieľ, ktorý sme si stanovil pred začiatkom nového súťažného ročníka a to umiestniť sa v prvej trojke je nezmenený. Nechýba nám k tomu po jeseni veľa, takže by sme to chceli v odvetnej časti súťaže dotiahnuť do úspešného konca.“

 ŠK Kmeťovo

Odišli: nikto

Prišli: J. Jurkáček, G. Kečkéš, M. Tóth (všetci z dorastu)

Tréner Patrik Petráš: „Chceli by sme pokračovať v nastúpenom trende z jesene. Podávať dobré výkony, atraktívnou hrou baviť kmeťovského fanúšika. Chceme patriť k tým lepším mužstvám súťaže, to znamená pohybovať sa v hornej polovici tabuľky.“

 TJ Salka

Odišli: L. Szép (Tlmače, koniec hosťovania), D. Tóth (Štúrovo)

Prišli: G. Debnár (Ostrihom, Maďarsko)

Tréner Bohumil Toběrný

Predseda klubu Attila Demendi: „Naša zimná príprava bola vydarená, odohrali sme niekoľko dobrých zápasov.

S umiestnením v strede tabuľky by sme boli po skončení sezóny spokojní.“

 TJ Družstevník Pribeta

Odišli: A. Lacza, T. Balla (prerušili aktívnu činnosť), V. Yukhymenko (Ukrajina), T. Farkas (koniec hosťovania)

Prišli: M. Lakatos (Dubník)

Tréner Tomáš Arpáš namiesto Ladislava Hallmana

Manažér klubu Gabriel Lengyel: „Chceli by sme sa udržať v pokojných vodách stredu tabuľky. Plánujeme sa posilniť ešte o nejakých dvoch – troch hráčov, dúfame, že sa nám to podarí.“

 FK Activ Veľké Kosihy

Mužstvo sa odhlásilo zo súťaže. Jeho výsledky z jesene budú anulované

 FC Veľký Kýr

Odišli: R. Sendrei (práca Anglicko)

Prišli: M. Lőrincz (Branč), Sz. Tischler (Lužianky)

Tréner Mário Čebík

Predseda klubu Boris Bátora: „ Na jar by sme sa chceli pohybovať v strede tabuľky. Máme mladé mužstvo, väčšinou ho tvoria domáci hráči. Teší nás naša široká mládežnícka základňa, z ktorej už teraz môžeme skúšať niektorých chlapcov v A – mužstve. Veríme, že nové akvizície, ktoré sme angažovali, dobre zapadnú do nášho mužstva a budú posilami.“

 TJ Agro Zemné

Odišli: Z. Kantár (Komoča)

Prišli: nikto

Tréner Ondrej Molcsan namiesto Daniela Dobrého

Podpredseda klubu Štefan Balogh: „ V prvom rade by sme sa chceli udržať v súťaži, to je našim prvoradým cieľom. Počas jari by sme chceli dať šancu našim dorastencom skúsiť si to medzi dospelými.“

 ŠK Svodín

Odišli: nikto

Prišli: K. Petrovič (po zranení), I. Paluk (po zranení), T. Keil (V. Ďur)

Tréner Zsolt Kianek

Predseda klubu Tomáš Kunyik: „Pred odvetnou časťou súťaže veľké oči nemôžme mať. Našou prvoradou úlohou je záchrana v lige. Chceli by sme to potvrdiť najmä v domácich zápasoch. Teší nás návrat našich dvoch kľúčových hráčov po dlhodobom zranení. Veríme, že nám pomôžu splniť náš cieľ.“

 MŠK Želiezovce

Odišli: S. Rotík (V. Ludince), D. Duchoň (V. Ďur)

Prišli: J. Gonda (Levice), P. Kokoška (návrat po zranení)

Tréner Štefan Štuller

Predseda klubu Norbert Rák: „Na jar by sme chceli nadviazať na zlepšené výkony i výsledky z jesene. V konečnom zúčtovaní by sme chceli byť v hornej polovici tabuľky.“

 FC Dulovce

Odišli: M. Bernátek (?), P. Holub (ukončil aktívnu činnosť)

Prišli: B. Hronec, M. Banda (obaja V. Kosihy)

Tréner Jaroslav Kurák namiesto Ladislava Šmidu

Predseda klubu Bohuš Sáha: „Chceme zachrániť pre Dulovce V. ligu. Neradi by sme sa po roku vracali do šiestej ligy. Sme optimisti, veríme, že sa nám to podarí. Máme v štádiu riešenia štyri posily.“

 TJ Lokomotíva Bánov

Odišli: nikto

Prišli: M. Kuki (Anglicko), B. Zajíček (návrat k aktívnej činnosti)

Tréner Peter Buranský

Predseda klubu Ján Sádecký. „Našou prvoradou úlohou v odvetnej časti je udržať sa v súťaži. Máme rozpracovaných troch hráčov z Ukrajiny, veríme, že budú posilami.“

 OŠK Lipová

Odišli: B. Moravčík (koniec hosťovania FKM N. Zámky), A. Olvecký (Maňa), V. Smreček (Trávnica)

Prišli: M. Fehervári, P. Polaček (obaja Šurany), Cs. Sztrecsko, M. Pútec (obaja Močenok),

Hrajúci tréner Miloš Fehervári namiesto Norberta Čoknayho

Predseda klubu Filip Klučka: „V zimnej prestávke sme sa výrazne posilnili. Našim jednoznačným cieľom je záchrana. Hráči, ktorých sme angažovali, by nám mali dopomôcť k splneniu nášho cieľa.“