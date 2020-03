Aké sú zmeny v kádroch VI. ligy ObFZ Nové Zámky

Najviac sa posilnilo Semerovo.

5. mar 2020 o 17:46 Roman Guliš

 TJ Družstevník Michal n/Ž.

Prišli: P. Deményi (Hosťová), R. Danko ( Tesárske Mlyňany)

Odišli: M. Ondrišek( Černík)

Vedúci mužstva Igor Urda: „Našim hlavným cieľom na jar je skončiť do 11. miesta a tým sa vyhnúť i bojom o záchranu.

 1. FC Černík

Prišli: M. Ondrišek (Michal n. Ž.), M. Lauro ( Mojzesovo)

Odišili: L. Čery(Šurany)

Tréner Martin Mach : „Vzhľadom na to, že je náš káder už dlhodobo pokope, sa naša kvalita neustále zlepšuje. Našim cieľom je atakovať prvú šestku v tabuľke“

.

 TJ Družstevník Komoča

Prišli: Z. Kantár (Zemné), D. Mókus (Kolárovo)

Odišli: nikto

Predseda klubu Július Labanc: „V našom klube nastala zmena trénera, mužstvo prevzal Ladislav Krnáč. V jarnej časti by sme sa radi umiestnili v prvej trojke a chceli by sme našou hrou urobiť radosť fanúšikom.“

 OŠK Mojzesovo

Prišli: v štádiu riešenia

Odišli: V. Mikulec (Podhájska), M. Mesároš, M. Krehák ( obaja kvôli pracovným povinnostiam)

Tréner Maroš Slovák: „Vzhľadom na naše postavenie v tabuľke je našim cieľom jednoznačne záchrana a udržanie sa v súťaži.

 FK Sokol Pozba

Prišli: M. Mäsiar (Levice)

Odišli: v štádiu riešenia

Predseda klubu Patrik Pilárik: „Hlavným cieľom nášho mužstva je umiestniť sa čo najlepšie v tabuľke, hrať pekný a kvalitný futbal a získať čo najviac bodov.“

 TJ Lokomotíva Úľany n/Ž.

Prišli: P. Horník, M. Holonka (obaja Podhájska), S. Ostrožlík (Rača)

Odišli: nikto

Vedúci mužstva Šimon Laho: „Našim cieľom je udržať sa do desiateho miesta a vyhnúť sa bojom o záchranu v súťaži.

 TJ Družstevník Trávnica

Prišli: M. Španír (Palárikovo), V. Smreček (Lipová), B. Markus, S. Benda (obaja dorast)

Odišli: R. Šucha ( ukončenie kariéry)

Predseda klubu Marek Áč: „Nakoľko sa záver sezóny neskončil podľa našich predstáv je našim cieľom umiestniť sa do piateho miesta.“

 ŠK Vlkas

Prišli: nikto

Odišli: v štádiu riešenia

Tréner Ján Slovák: „Cieľom nášho mužstva je zachrániť sa a dohrať sezónu so cťou.“

 ŠK Tvrdošovce

Prišli: Š. Csabai (Branč)

Odišli: M. Malý (Branč)

Vedúci mužstva Attila Csanda: „Náš cieľ je jednoznačný, chceme súťaž vyhrať a vrátiť sa do piatej ligy.“

 ŠK Termál Podhájska

Prišli: V. Mikulec (Mojzesovo), F. Vašiček (Klasov), L. Ambrus (Kolta)

Odišli: P. Horník (Úľany n. Ž.)

Tajomník klubu Boris Janák: „Hlavný cieľ nášho celku je umiestniť sa do piateho miesta, hrať atraktívny futbal hlavne v domácom prostredí a taktiež aj postupne zapracovať do mužstva približne 5 dorastencov“.

 FC Semerovo

Prišli: M. Filip (Čechy), N. Čoknay (Radava), D. Hausleitner, M. Richter (obaja Palárikovo)

Odišli: B. Macek (?), Z.Sebestyéni (zranenie)

Vedúci mužstva Igor Bohoš: „Chceli by sme sa umiestniť v strede tabuľky a baviť našich divákov hlavne na domácich stretnutiach atraktívnym futbalom“.

 MŠO Štúrovo „B“

Prišli: nikto

Odišli: nikto

Predseda klubu Tamás Bábsky: „Našim cieľom je zapracovať mladých hráčov do kádra a poskytnúť im hernú príležitosť a taktiež sa umiestniť v strede tabuľky atraktívnym futbalom“.

 ŠK Šurany Juniori

Prišli: L. Bock (Maňa), S.Hagan ( V. Lovce)

Odišli: P.Poláček (Lipová)

Manažér mužstva Juraj Vašek: Sme v pokojných vodách, našim cieľom bude zapracovávanie dorastencov do mužského futbalu a hrať okulahodiaci futbal, ktorý bude lákať divákov na tribúny, či už doma alebo vonku. Samozrejme by sme si chceli udržať vybojovanú pozíciu z jesennej časti “.

 FK Čechy

Prišli:nikto

Odišli: M. Orbis (Výčapy – Opatovce), M. Filip (Semerovo)

Manažér klubu Jozef Baranovič: „Vzhľadom na naše postavenie v tabuľke je naším jednoznačným cieľom záchrana v súťaži.“

 OŠK Dolný Ohaj

Prišli: nikto

Odišli: P. Mjuller (Šurany), A. Velčický (?), N. Eliáš (Lipová)

Člen výboru Ivan Solár:“Na jeseň sa nám príliš nedarilo a tak by sme sa chceli zlepšiť herne a odlepiť sa z dna tabuľky. Každopádne by sme sa chceli v súťaži zachrániť.“

 TJ AC Mužla

Prišli: nikto

Odišli: nikto

Tréner Zoltán Sováb: Je možné, že prebehnú v našom kádri ešte drobné zmeny smerom dnu aj von. Naše krásne umiestnenie po jeseni by sme si chceli udržať čo najdlhšie, najlepšie by bolo až do konca. Prvého miesta sa nikto nechce vzdať, ani my. Budeme oň bojovať čo nám sily budú stačiť.“