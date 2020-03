Býci otočili zápas proti Líškam

Rozhodlo sa v tretej tretine.

4. mar 2020 o 16:44 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsportliga

Skupina porazených

5.kolo

HC Nové Zámky – HK Dukla Michalovce 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Nové Zámky boli pred zápasom už bez šance na postup do play off, naopak Michalovce pricestovali s cieľom potvrdiť prvú postupovú priečku. V úvode boli aktívnejší hostia, Phillips nebezpečne tečoval Hančákovo nahodenie a šťastie skúšal švihom aj Galamboš. Dobrú streleckú pozíciu si pripravil aj Lalancette ale z pravého kruhu pálil len do brankára. Dobrý pokus vyslal príklepom aj domáci Pavúk ale Surákova vyrážačka bola rýchlejšia. V polovici tretiny udrela štvrtá domáca formácia. Na útočnej modrej sa dostal k puku Ondrušek a v nájazde si ukážkovo vychutnal Suráka. Od tohto momentu sa Zámčania výraznejšie osmelili a niekoľkokrát nebezpečne pohrozili, či už bol pokus Haina alebo Drtinu. Na druhej strane si Vorobjev obkorčuľoval bránu ale mieril len do Nechvátala. Ten výborne zasiahol aj pri Linetovom teči Pukkiho strely.

V druhej tretine to bol súboj o každý puk. Oba celky ponúkli niekoľko príležitostí, ale bez gólového efektu. Rovnako sa skončil Bajtekov pokus z prvej spomedzi kruhov. V 28. minúte bol prvým vylúčeným v zápase Bajtek a hostia ponúknutú príležitosť po niekoľkých sekundách využili – zblízka úspešne zakončil Šimun. Krátko nato mohol streliť gól Drtina ale jeho príklep mieril len do brankára. Rovnako mohol skórovať Bajtek, ktorého našiel presne z rohu Obdržálek ale Surák si situáciu postrážil. K slovu sa tak dostali hostia. Korhonen spoza brány naservíroval puk Phillipsovi a ten z prvej namieril presne. Nebezpečný výpad z pravého krídla predviedol aj Safaraleev, no v poslednej chvíli nedokázal dostatočne nadvihnúť puk. V 38. minúte sa Zámčanom podarilo vyrovnať. Na útočnej modrej sa najlepšie zorientoval Obdržálek a chladnokrvne z uhla poslal puk za brankárov chrbát.

Tretiu tretinu začali domáci krátkou presilovkou ale bez úspechu. Úvodné minúty sa podobali tým z druhého dejstva. Števuliak nebezpečne strieľal spomedzi kruhov, no Surák pohotovo zasiahol ramenom. Zámčania sa predsa len dočkali v polovici tretiny. Blízko gólu bol už po Holovičovej prihrávke Števuliak. A bol to práve Holovič, ktorý z ľavého kruhu z prvej poslal odrazený puk do siete. Domáci hrali následne presilovku o dvoch hráčov. Gólom však neskončili pokusy Bajteka, Obdržálka ani Šilleho a 81 sekúnd pred koncom pridal štvrtý gól domácich Šille, ktorý rutinérsky zakončil svoj nájazd.

Góly: 10. Ondrušek (Hain), 38. Obdržálek (Ondrušek, Bajtek), 51. Holovič (Števuliak), 59. Šille – 28. Šimun (Phillips, Lalancette), 33. Phillips (Korhonen). Rozhodovali: Stano, Výleta – Rojík, J.Konc ml., vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 813 divákov.

HC Mikron Nové Zámky: Nechvátal – Hatala, Magovac, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš, Hain – Obdržálek, Bajtek, Rogoň – Števuliak, Holovič, Andrisík – Fábry, Šille, Jurík – Ondrušek, Mikula

Miroslav Mosnár, tréner HC Nové Zámky: “Myslím, že z našej strany bola prvá tretina celkom slušná, bolo vidieť na chlapcoch, že neboli celkom naštartovaní. Našťastie sa nám podarilo dať prvý gól, čo nás trochu ukľudnilo. Myslím, že v druhej tretine sa to rozhodlo, súper mal prevahu, no ustáli sme to. Potom súper otočil a padli sme dole. Našťastie sa nám podarilo dať gól na 2:2. V poslednej tretine nám dosť pomohli presilovky. Až taký kritický by som k výkonu Michaloviec nebol, ako je ich tréner. Podľa mňa mali veľmi dobré fázy, no my sme boli lepší v koncovke. Dali sme do toho srdce, čo som veľmi rád aj kvôli fanúšikom. Chalani si to užili.”