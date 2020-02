Prečo išli Novozámčania voliť

Pred volebnými miestnosťami sme sa pýtali, čo ľudí motivovalo prísť k voľbám.

29. feb 2020 o 13:32 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Pýtali sme sa ľudí, ktorí vychádzali z novozámockých volebných miestností, prečo išli voliť. Tu sú odpovede niektorých z nich.

Prvovolička Vanesa. (zdroj: (MP))

Vanesa, Nové Zámky

Tento štát potrebuje zmenu, Zdá sa mi, že v krajine je už vyhrotená politická situácia.

Bola som voliť, lebo záleží na mojej budúcnosti. Tento rok maturujem a chcem zmenu v tomto štáte.

Valéria, Kysuce

Je to česť, že máme právo sa rozhodnúť. Aj keď si niekedy musíte vybrať z menšieho zla, ale máme na to právo, tak prečo to nevyužiť.

(zdroj: (MP))

Gita, Nové Zámky

Bola som voliť, lebo chodím voliť pravidelne.

Peter, Nové Zámky

Nechodievam voliť pravidelne, ale teraz využijem, že som doma.

(zdroj: (MP))

David, Nové Zámky

Bolo by dobré keby došlo k nejakej zmene, keby sa vymenila vládnuca skupina.

Minulé voľby so nebol. Nebol som rozhodnutý, koho voliť. Teraz som sa ale rozhodol, že treba.