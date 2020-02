Most medzi Komárnom a Komáromom otvoria ešte v tomto polroku

Okrem pokračovania prác na novom moste čaká Komárno aj modernizácia cesty na hraničnom priechode.

27. feb 2020 o 9:54 SITA

KOMÁRNO. Cestu prvej triedy I/64 na hraničnom priechode v Komárne čaká rekonštrukcia.

V bývalom colnom priestore pribudnú dve nové okružné križovatky. Jedna z nich nahradí pôvodnú križovatku na tejto komunikácii, druhá bude slúžiť ako výjazd z parkoviska pred napojením na cestný most smerom do Maďarska.

Zhotoviteľ si 24. februára prevzal stavenisko, práce by mal dokončiť do šiestich mesiacov. Informovala o tom Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy .



„Postupnou výstavbou viacerých projektov na jednom mieste dokážeme zjednodušovať dopravu a zlepšujeme tým aj bezpečnosť vodičov," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek po poklepaní základného kameňa.

„Viem, že táto stavba nepatrí medzi veľké a technicky náročné projekty, ale zlepší plynulosť premávky na tomto vyťaženom cestnom priechode,“ dodal.

Zároveň skontroloval aj výstavbu cestného mosta, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom. Bude najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a financuje sa z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.



„Je pozitívne, že aj napriek geologickým úskaliam a nepredvídateľným klimatickým podmienkam, ktoré prináša stavba na vode, sa pri tomto náročnom projekte darí držať tempo výstavby," povedal minister Érsek.

„Komárňanský most bude mať okrem praktického významu aj svoj symbolický. Bude najvyšším mostom na Dunaji. Obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu ho odovzdajú do užívania do júna tohto roku,“ dodal.



Oba brehy Dunaja spojili v decembri minulého roku obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Stavbári využívajú priaznivé klimatické podmienky tejto zimy na dobudovanie ríms, obrubníkov, zábradlí, na dokončenie náterov, osvetlenia a ďalšie práce.

Nový cestný most po dokončení pomôže odľahčiť starý Alžbetin most v Komárne. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi, tu bude aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur.