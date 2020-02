V Miléniu tesné víťazstvo Šaľanov

Ďalšia, tentokrát neúspešná naháňačka Štartu.

20. feb 2020 o 13:27 Roman Guliš

HÁDZANÁ

EXTRALIGA

HC Štart Nové Zámky – HK Slovan Duslo Šaľa 28:29 (9:14)

Štart začal v derby dobre a vďaka niekoľkým skvelým zákrokom brankára Meluša, viedli Novozámčania na konci 12. minúty 5:3. Druhá polovica prvého dejstva však už patrila Šaľanom. Na ich postavenú obranu sa Štart nedokázal presadzovať a tak góly padali aj z rýchlych protiútokov na opačnej strane. Päťgólové manko domácich v polčase, neveštilo pre nich nič dobré. Po zmene strán Šaľa ešte navýšila svoje vedenie a dvakrát vyhrával aj o šesť gólov (11:17). V druhej polovici druhého dejstva sa potom začala ako aj v ostatných zápasoch, stíhacia jazda Štartu. Nešlo to však príliš rýchlo, pretože na hosťujúcej strane sa Petro z pokutových hodov nemýlili a Novozámčania niektoré svoje tutovky zahodili. V závere sa domáci predsa len približovali svojmu súperovi. Hostí podržal dvoma dôležitými gólmi novozámocký odchovanec Mikuláš Kúcsera ml., ale v samom závere mohol Štart vyrovnať. Po zisku lopty dostal presnú prihrávku do trháku Vadkerti, ktorý svoj samostatný nájazd zakončil strelou do brankára a odrazenú loptu poslal Tschur iba do žrde.

Priebeh: 1:0, 3:3, 5:3, 6:9, 8:9, 8:13, 10:14, 11:17, 13:17, 15:21, 18:22, 20:23, 22:26, 24:26, 27:28.

Rozhodovali: Brunovský, Čanda, pok. hody: 6/3 – 6/5, vylúčenia: 4 – 4, 300 divákov.

ŠTART: Pavlovič, F. Kocák, Meluš – M. Kocák, Tschur 3, Lacena, Dévai 1, Molnár, Vadkerti 8/1, Straňovský 6/2, Veréb, Salgó 1, Juhás 2, Chovan 2, Rakatynets 3, Tilandy 2. Tréner P. Sporni.

POVEDALI PO ZÁPASE

Peter Sporni (tréner MHC ŠTART):

“Tentokrát bol ten záver pre nás nešťastný, keď sme zahodili dve posledné tutovice a prehrali so Šaľou o gól. Myslím si, že nie tam nám odišiel zápas. Ten sme si prehrali v prvom polčase, keď sme sa trápili na postavenú obranu, hra nemala vôbec charakter, nepremenili sme tri sedemmetrové hody a to rozhodlo o prehre. Ja som sa vyjadroval aj v televízii, že toto mužstvo silu má a dokážeme zvrátiť aj ťažké zápasy, kde prehrávame o 6 gólov. Bohužiaľ, tentokrát sa k nám šťastena nepriklonila.”

Tomáš Straňovským, hráč MHC ŠTART:

“Škoda, že sme o gól prehrali. Celý zápas sme v podstate prehrávali, na konci sme sa to snažili zvrátiť, ale zahodili sme smolne dve čisté šance. Myslím, že tie dva predchádzajúce zápasy doma s Topoľčanmi a vonku s Hlohovcom sme mali kus šťastia, takže teraz sa to vyrovnalo. Nevadí, ideme ďalej, ešte nás čaká 7 zápasov a súperovi budeme musieť oplatiť prehru u nich v Šali.”

Michal Meluš, hráč MHC ŠTART:

“Čo k tomu povedať, prvý polčas sme mali slabý útok a nemohli sme sa dostať k veľa gólom. Druhý polčas sa to trochu zlepšilo. Hra nám však viazne, nedávame to z ruky a máme problémy s premieňaním šancí. Druhý polčas sme sa zlepšili, bohužiaľ sme na konci zahodili dve čisté šance, mohla to byť aspoň remíza. Je to mladý tím, sú to len skúsenosti s takýmito ťažkými zápasmi a budúcu sezónu môže byť tento tím ešte silnejší. Pokúsime sa ešte o štvorku zabojovať, nie je nič stratené.